Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții instituțiilor unde se vor face concedieri. Sindicatele avertizează că reducerea a 40.000 de posturi va bloca România

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește miercuri cu șefii instituțiilor vizate de concedieri, în timp ce sindicatele avertizează că reducerea a peste 40.000 de posturi în administrația publică locală ar putea provoca un blocaj administrativ. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație denunță măsura ca fiind o „amputare forțată” a capacității administrative a statului, în timp ce ministrul Cseke Attila estimează un impact financiar anual de 2,2 miliarde de lei.

Premierul Ilie Bolojan va avea discuții, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului, care vizează măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal, au confirmat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.

Peste 30 de instituții din subordinea guvernului sunt vizate

La ședința care este programată pentru ora 11:00 urmează să fie prezenți reprezentanții instituțiilor aflate în finanțarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG și a premierului și vor fi abordate "măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal", potrivit acelorași surse.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) și a premierului se află peste 30 de instituții (agenții, departamente, institute, comisii, oficii și altele).

În acest context, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) își exprimă „indignarea profundă" față de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală, arată Antena 3 CNN.

Avertismentul sindicatelor

„FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului. FNSA consideră că acest proiect nu înseamnă eficiență, ci blocaj administrativ", a transmis federația sindicală.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, că măsurile privind reforma administrației locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi. Potrivit acestuia, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică și la nivel central, acolo sunt tăieri și la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniștrilor, a secretarilor de stat și așa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos și într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administrația locală și impactul financiar a acestei părți, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri", a declarat Cseke Attila.

Bolojan cere ca banii să fie gestionați corect

Despre concedieri a vorbit premierul Ilie Bolojan duminică seară, într-un interviu la Antena 3 CNN.

”Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și, în același timp, să avem servicii mai bune, să întărim capacitatea administrației și, în același timp, să avem servicii mai bune, să întărim capacitatea administrației și acest pachet pe administrație răspunde acestei probleme. Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal. (...)

Nu sunt mii de oameni, sunt poate sute de oameni la nivelul unei primării mari, la nivelul unei primării mici sunt zeci de oameni. Și atunci reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc.”

