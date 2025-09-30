Ironie de la un lider PSD pentru Ilie Bolojan, după o transformare majoră. "Schimbarea la față a premierului"

Deputatul PSD Mihai Fifor îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta ar fi schimbat abordarea, renunțând la reducerile uniforme și promovând analize la fiecare instituție.

Totodată, Fifor subliniază că, deși la nivel central se conturează o strategie mai rațională, administrațiile locale se confruntă cu provocări semnificative, iar aplicarea reformelor necesită timp și o evaluare atentă pentru a evita dezechilibre financiare și blocaje administrative.

"Schimbarea la față a premierului – sau de ce era nevoie să se ajungă până la amenințarea cu căderea guvernului ca să se facă o guvernare bazată pe analiză și nu pe bardă? Se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda. După luni de discurs alarmist și procente analizate pe genunchi, tonul s-a schimbat vizibil: nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituție cu instituție, cel puțin la nivel central. 'Nu se va merge pe o reducere cu 20% peste tot', spune acum premierul, ci pe o evaluare corectă – unele instituții ar putea să nu fie atinse, altele ar putea avea nevoie chiar de angajări. Surprinzătoare schimbarea de ton a premierului în intervenția de la Digi24. Mai ales pentru că recunoaște, în sfârșit, că rezultatele nu se pot vedea 'peste noapte', ci abia după câteva luni și că lucrurile se fac analizând întâi temeinic și nu doar de dragul de a intra în istorie ca părintele universal al reformei. Care, cel puțin până acum, are fix inversul efectului scontat", spune Fifor.

Ads

Fostul ministru PSD spune că premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice, mai ales că la nivel local lucrurile sunt delicate.

"Aici, diferențele dintre primării sunt enorme: unele au în aparatul propriu salubritatea și întreținerea spațiilor verzi, altele le-au externalizat; unele au direcții și servicii integrate, altele le gestionează prin companii separate; unele funcționează deja sub schema maximă de personal permisă de lege, altele au organigrame mai extinse. Este evident că nu poți aplica aceeași măsură peste tot fără să riști blocaje administrative și colapsul unor servicii publice de bază. Chiar premierul admitea recent că doar aproximativ 300 de primării din România reușesc să se susțină bugetar singure, restul depinzând de transferurile de la centru pentru a-și acoperi cheltuielile curente. În aceste condiții, orice reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele și să lase administrațiile locale fără resurse minime de funcționare", afirmă Fifor.

Ads

Acesta spune că administrațiile locale nu mai pot aștepta ca Guvernul să le acopere toate găurile.

"Acum vine rectificarea bugetară, cu administrațiile locale deja cu apa la gât. Filosofia ultimilor 35 de ani a fost aceeași: rectificările de la centru au astupat găurile și au ținut primăriile pe linia de plutire. Este clar că lucrurile nu mai pot continua așa. România are nevoie de o reformă profundă a administrației și de o schimbare radicală de paradigmă în felul în care gândim și facem să funcționeze lucrurile.

Dar o asemenea schimbare nu se face peste noapte. Și, cu siguranță, nu cu barda", transmite deputatul PSD.

Ads