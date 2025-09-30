Ilie Bolojan și-a asumat public relația cu iubita sa. Apariții tot mai dese alături de Ioana, femeia care îi este parteneră din 2022 GALERIE FOTO

Autor: Dan Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 09:38
933 citiri
Ioana, alături de premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook/Episcopia Greco-Catolică de Oradea

Premierul Ilie Bolojan, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața privată, și-a asumat oficial relația cu Ioana, o asistentă medicală din Oradea. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, iar apariția lor împreună la ceremonii și evenimente importante confirmă povestea de dragoste pe care au preferat până acum să o țină departe de ochii publicului.

Ilie Bolojan a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, la Blaj, nu doar prin prezența sa la ceremonia dedicată memoriei Cardinalului Lucian Mureșan, ci și prin faptul că a apărut pentru prima dată oficial alături de partenera sa.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat primul ministru, sâmbătă, la Blaj.

Cine este iubita lui Ilie Bolojan

Ioana a purtat un costum negru, rafinat, accesorizat cu bijuterii fine și un ceas minimalist, detalii care au subliniat nota de bun-gust. Machiajul discret și coafura simplă au completat un look sobru, dar elegant, ce s-a integrat armonios în contextul evenimentului, arată Libertatea.ro.

Despre Ioana se știu puține lucruri, printre care și faptul că este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea.

Prima apariție publică a celor doi a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia. Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit, dar nu este exclus ca el și Ioana să fie logodiți, arată sursa citată.

În 2024, cei doi au fost văzuți din nou împreună, de această dată la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis. Aparițiile lor publice confirmă faptul că relația merge foarte bine, chiar dacă cei doi preferă să rămână departe de luminile reflectoarelor.

