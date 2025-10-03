Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 3 octombrie, la conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul de 100 de zile de guvernare, despre finanțarea apărării României. Prim-ministrul a punctat că accesarea unui credit avantajos prin Uniunea Europeană a fost o decizie corectă pentru a asigura dotările necesare armatei și securitatea graniței de est.

Ilie Bolojan a explicat că, în contextul războiului din Ucraina, România are nevoie de investiții serioase în apărare, chiar dacă acestea presupun costuri importante. „Când este ziua marinei, oamenii trebuie să stea liniștiți pe faleză și nu să le cadă bombele. La Constanța este liniște, la Odessa cad bombele. Asta înseamnă că această apărare are un cost”, a spus premierul.

Credit avantajos prin UE

Ilie Bolojan a precizat că România a apelat la un mecanism european de finanțare, care oferă condiții mult mai avantajoase decât piețele internaționale. „În loc să luăm credite la nivel de piață, mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de Uniunea Europeană, cu dobânzi de cinci ori mai mici, cu o perioadă de grație de 10 ani și cu o rambursare de 40 de ani. Ar fi fost o eroare să nu-l accesăm”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a insistat că decizia nu a fost una ideologică, ci una pragmatică. „Asigurarea dotărilor pentru armata noastră, la un nivel care să ne permită să avem o graniță păzită în zona de Est, este un element de siguranță pentru cetățenii noștri și o asumare de către țara noastră a responsabilităților”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că toate statele din Europa de Est au recurs la soluții similare și a menționat că, fără aceste măsuri, România nu și-ar putea respecta obligațiile de securitate în fața cetățenilor și a partenerilor internaționali.

