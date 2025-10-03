Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:49
204 citiri
Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan - FOTO: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 3 octombrie, la conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul de 100 de zile de guvernare, despre finanțarea apărării României. Prim-ministrul a punctat că accesarea unui credit avantajos prin Uniunea Europeană a fost o decizie corectă pentru a asigura dotările necesare armatei și securitatea graniței de est.

Ilie Bolojan a explicat că, în contextul războiului din Ucraina, România are nevoie de investiții serioase în apărare, chiar dacă acestea presupun costuri importante. „Când este ziua marinei, oamenii trebuie să stea liniștiți pe faleză și nu să le cadă bombele. La Constanța este liniște, la Odessa cad bombele. Asta înseamnă că această apărare are un cost”, a spus premierul.

Credit avantajos prin UE

Ilie Bolojan a precizat că România a apelat la un mecanism european de finanțare, care oferă condiții mult mai avantajoase decât piețele internaționale. „În loc să luăm credite la nivel de piață, mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de Uniunea Europeană, cu dobânzi de cinci ori mai mici, cu o perioadă de grație de 10 ani și cu o rambursare de 40 de ani. Ar fi fost o eroare să nu-l accesăm”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a insistat că decizia nu a fost una ideologică, ci una pragmatică. „Asigurarea dotărilor pentru armata noastră, la un nivel care să ne permită să avem o graniță păzită în zona de Est, este un element de siguranță pentru cetățenii noștri și o asumare de către țara noastră a responsabilităților”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că toate statele din Europa de Est au recurs la soluții similare și a menționat că, fără aceste măsuri, România nu și-ar putea respecta obligațiile de securitate în fața cetățenilor și a partenerilor internaționali.

De ce nu se organizează alegeri la Capitală - Bolojan: „A forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție” VIDEO
De ce nu se organizează alegeri la Capitală - Bolojan: „A forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă pentru bilanțul a 100 de zile de guvernare, în cadrul căreia a vorbit și despre organizarea alegerilor pentru...
Ilie Bolojan despre corupția din România: „Trebuie să reducem realitățile, nu doar percepția” VIDEO
Ilie Bolojan despre corupția din România: „Trebuie să reducem realitățile, nu doar percepția” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă pentru bilanțul a 100 de zile de guvernare, în cadrul căreia a abordat și tema corupției, criticată recent...
#ilie bolojan, #bombe, #razboi, #aparare, #bani , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Claudiu Târziu atacă finanțarea partidelor: „Subvențiile, bani publici risipiți pe propagandă și sinecuri”
  2. Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO
  3. Cum a influențat Rusia alegerile anulate din România. Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE
  4. Nicușor Dan a promulgat legea privind ANRE, ASF și ANCOM: „Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate”
  5. Confruntare LIVE între Diana Șoșoacă și procurorul Alex Florența. Șefa SOS a lansat provocarea: „Poporul român are dreptul să cunoască adevărul!”
  6. De ce nu se organizează alegeri la Capitală - Bolojan: „A forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție” VIDEO
  7. Ilie Bolojan despre corupția din România: „Trebuie să reducem realitățile, nu doar percepția” VIDEO
  8. Cum funcționează coaliția în viziunea lui Ilie Bolojan: „Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți. Nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă” VIDEO
  9. Ilie Bolojan, despre reforma administrației amânată: „Reducem cheltuielile și desființăm posturile inutile”
  10. Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli