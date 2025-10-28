Legătura dintre Bolojan și Boc. Gând rău pus premierului: „Situația impune o reacție fermă”

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 03:40
125 citiri
Legătura dintre Bolojan și Boc. Gând rău pus premierului: „Situația impune o reacție fermă”
Ilie Bolojan și Emil Boc. FOTO: TV Arad

Patru mari confederaţii sindicale vor organiza, miercuri, un protest în faţa Guvernului, pe tema măsurilor de austeritate adoptate de Ilie Bolojan, sub pretextul corectării deficitului bugetar.

Printre solicitările lor se numără majorarea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale angajaţilor, o taxare echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate care lovesc în populaţia vulnerabilă şi protejarea locurilor de muncă prin investiţii, fără concedieri.

Întrebat de Ziare.com dacă anticipează o mișcare la fel de puternică a sindicatelor, precum cea din 2012 care a dus la demiterea lui Emil Boc, tot pe fondul unei austerități dure, Bogdan Hossu, președintele Confederației Sindicale Cartel ALFA s-a arătat încrezător.

„Noi sperăm că da, va fi o mișcare importantă. Mobilizarea este gândită pentru aproximativ 20.000 de oameni. Nu vrem să tulburăm apele dincolo de măsură, dar considerăm că situația impune o reacție fermă.

Guvernul Bolojan, pe lângă faptul că este opac, vorbește mult despre reforme, dar, în realitate, nu se fac reforme. Multe măsuri adoptate sunt autoritare și nu reformează statul, precum introducerea de noi taxe sau reducerea drepturilor salariale, în special în sectorul bugetar. Acum vedem încercări de a face același lucru și în sectorul privat, prin necreșterea salariului minim pe economie”, a declarat acesta.

Sindicaliștii nu s-ar mulțumi doar cu demisia lui Ilie Bolojan

Bogdan Hossu a dezvăluit că sindicaliștii își doresc, în principal „corectarea” măsurilor de austeritate.

„Se cere atât demisia acolo unde este cazul, cât și corectarea măsurilor de austeritate — în sensul aplicării lor în mod echitabil, pentru toate categoriile sociale. În prezent, măsurile sunt aplicate în principal celor mai vulnerabili salariați, în timp ce decidenții politici și cei cu putere de decizie nu sunt afectați în aceeași măsură. Dacă s-ar fi dorit responsabilitate, Guvernul ar fi putut modifica cadrul legislativ pentru a asigura echitate, dar nu a făcut-o.

În plus, există și problema managementului în întreprinderile cu capital majoritar de stat: directorii își măresc salariile în conformitate cu legislația în vigoare, dar lipsesc mecanisme clare de responsabilizare. Am propus, de pildă, ca managerii numiți pe bază de contract managerial să fie remunerați cu un salariu de bază rezonabil (inclusiv salariul minim pe economie) și să primească partea variabilă la sfârșitul anului, în funcție de rezultate. Astfel s-ar lega răspunderea de performanță.

Un exemplu este Romsilva: au fost sute de candidați pentru poziții de conducere, tocmai pentru că i-au atras salariile foarte mari, chiar dacă nu există un mecanism clar prin care managerul să răspundă personal dacă aduce compania în dificultate. În România sunt cazuri în care șefii de secție răspund cu bună gestiune, iar managerii de vârf nu au aceeași responsabilitate financiară, iar asta creează injustiție și ineficiență”, a continuat acesta.

Întrebat dacă protestul de miercuri va fi deschis și publicului larg, nu doar sindicaliștilor, Bogdan Hossu a făcut apel pentru toți oamenii afectați de austeritate să se alăture manifestației.

„În conferința de presă am invitat toți cetățenii nemulțumiți să participe la manifestare. Vom continua să ieșim în stradă, în funcție de răspunsul Guvernului. Nu este o acțiune politică pentru destabilizare; nu cerem schimbarea coaliției sau alte măsuri pur politice. Cerem rezolvarea problemelor muncitorilor și categoriilor sociale afectate”, a conchis acesta.

#ilie bolojan, #Emil Boc, #sindicate, #protest , #guvern
