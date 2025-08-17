Liderul senatorilor PSD, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. "Este absolut eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații"

Daniel Zamfir l-a criticat pe Ilie Bolojan FOTO Facebook/Daniel Zamfir

Declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul ridicat de incapacitate de plată a României au stârnit critici dure din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, avertizează că astfel de afirmații transmit un semnal negativ pentru economie, în condițiile în care România figurează pe primul loc în Uniunea Europeană la creștere economică în trimestrul al doilea.

Într-un interviu pentru Bloomberg, Ilie Bolojan a declarat că „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficit mare. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”.

Zamfir spune că asemenea declarații fac doar rău României pe plan internațional.

"Am văzut în zilele trecute că România este pe primul loc în ceea ce privește creșterea economică din Europa. În trimestrul 2, adică la sfârșitul lui iunie a acestui an, România este pe primul loc la creștere economică. E adevărat, este o creștere economică decelerată. E în scădere față de anul trecut, dar toate statele din Europa sunt în această situație. (…) Eu cred că tu, prim-ministru, când ai un asemenea rezultat publicat de Eurostat, că ești cu cea mai mare creștere economică, în același timp să vii să spui că ești în pragul falimentului, cum a fost Grecia, este absolut eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații", a afirmat Daniel Zamfir la Digi24 și îi sugerează premierului să fie mai atent când face declarații.

Liderul senatorilor PSD spune și că decizia de oprire a proiectelor din PNRR și deciziile luate fără consultarea aleșilor locali au consecințe negative pentru România.

„O decizie extrem de pripită a domnului prim-ministru a fost aceea de a tăia așa tot ce înseamnă proiectele în PNRR. Și acolo a fost o mare supărare în rândul tuturor aleșilor locali. Și aici nu putem discuta doar de aleșii locali PSD, i-ați văzut și pe cei de la USR, i-ați văzut și pe cei de la PNL, revoltați de faptul că aceste măsuri sunt luate fără să fie consultați și consecințele pe care le-ar avea aceste decizii sunt dezastruoase pentru economie”, a mai comunicat liderul social-democrat.

