„Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”

Un nou scandal zguduie zilele acestea guvernul după ce șeful Cancelariei primului-ministru Ilie Bolojan a cerut o listă cu angajații care au protestat față de măsurile de austeritate luni, 15 august, alături de alți angajați din administrația publică.

Lista ar fi fost cerută de șeful Cancelariei Guvernului, Mihai Jurca, iar sindicaliștii din Guvern au acuzat „o tentativă de reducere la tăcere” prin „reflexe autoritare care nu mor niciodată”.

Sindicatul susține că nu a organizat protestul și că a fost vorba „despre o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice”.

Liderul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, a declarat că șeful cancelariei lui Bolojan pune astfel o condiție pentru buna colaborare cu sindicatul prin furnizarea listei angajaților care au participat la protest.

Politologul George Jiglău este de părere că această dispută dintre cancelaria premierului și aparatul de administrație al Guvernului poate afecta capitalul de încredere pe care îl are Ilie Bolojan.

„Arată foarte rău să faci asta. Nu dă bine oricum am întoarce-o și aici nu îmi este clar de unde a venit inițiativa și în ce măsură Bolojan știe despre această chestiune, pentru că de fapt aici este discuția. Mi se pare că toată dinamica aceasta și tot ce se întâmplă între partide se reduce la autoritatea lui Bolojan și voința sa, pentru că el și-a asumat multe dintre lucruri în nume propriu, în PNL voci în afară de a lui nu există, USR este de partea lui, e tot meciul cu PSD-ul, dar aici este vorba despre imaginea lui Bolojan, autoritatea lui în coaliție și autoritatea lui în raport cu societatea”, spune politologul.

George Jiglău spune că dacă din tot acest context va reieși mesajul că Ilie Bolojan este „răzbunător” la adresa celor care îl contestă, acea legitimitate și capitalul de încredere pe care le-a acumulat se vor eroda mult mai repede.

„Nu cred că ar permite să se întâmple ceva de genul acesta, să fie asociat guvernul condus de el cu o mișcare de genul acesta și, dacă nu a plecat de la el, ar trebui să transmită un mesaj că nu este în regulă. Lumea are dreptul să protesteze, acum care era cadrul legal, dacă a fost sau nu grevă, poate ar trebui comunicat mai clar din partea protestatarilor ce acțiuni de protest întreprind.”

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că reacția cancelariei primului-ministru denotă un comportament cât se poate de „iliberal”

„Acum, argumentul cancelariei este că în ziua respectivă ar fi trebuit să fie la muncă, deci nu ar fi trebuit să fie plătiți pentru protest, dar, dincolo de acest argument, discutăm despre faptul că profesorii care au protestat au pierdut ziua de salariu, că sindicatele nu sunt pregătite să asigure finanțarea membrilor în zilele de grevă.”

Este vorba despre un comportament cât se poate de iliberal, pentru că este vorba despre a pedepsi, despre asta e vorba, despre a pedepsi și a speria și a face imposibilă orice formă de reacție împotriva guvernului din interior, inclusiv pentru a-i face pe cei tentați să dea informații din interior să se gândească foarte serios, pentru că vor fi concediați”, a spus politologul.

Cristian Pîrvulescu a adăugat că sub această așa-zisă intenție de a controla bugetul este, de fapt, o încercare de a „controla societatea”, iar PSD, care în teorie este apărătorul lucrătorilor, este absent total. „PSD pleacă de la guvernare doar dacă se reduc funcționarii din administrația locală. Altfel, nu are probleme”.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a făcut publică, joi, 18 septembrie, o adresă a șefului cancelariei premierului, Mihai Jurca, prin care le cere să comunice care dintre angajații Executivului au participat, luni, 15 septembrie, la o manifestație a angajaților din administrația publică față de măsurile de austeritate, care a constat într-un marș din Piața Victoriei până la Palatul Parlamentului.

La acel protest au luat parte reprezentanți ai tuturor federațiilor sindicale, iar o parte dintre angajații Guvernului și-au întrerupt activitatea și au ieșit în Piața Victoriei.

„În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”, arată adresa trimisă de Mihai Jurca Sindicatului Angajaților din Guvern.

Liderul sindical Noni Iordache a declarat, vineri, 19 septembrie, la Antena 3 CNN, că solicitarea „este la marginea infracțiunii” și a respins orice colaborare în acest sens: „Să pretinzi o listă este abuziv, ilegal.”

Contactat de HotNews.ro, șeful Cancelariei Guvernului, Mihai Jurca, a făcut referire la legislația muncii, care spune că suspendarea atrage după sine și obligația angajatorului de a suspenda plata salariului.

El a mai făcut referire și la o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia contractul individual de muncă al angajaților care participă la grevă se suspendă, dar numai pe durata participării la aceasta.

