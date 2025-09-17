Ilie Bolojan merge la Bruxelles să dea explicații oficialilor europeni pentru minciunile fostului guvern. "Nu îmi pot permite să mă duc cu lucruri care nu sunt reale"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 08:03
770 citiri
Ilie Bolojan merge să de explicații oficialilor europeni / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Premierul Ilie Bolojan a transmis că România nu își mai poate permite să meargă la Bruxelles cu promisiuni nerealiste, așa cum s-a întâmplat sub guvernele anterioare. El a anunțat că săptămâna viitoare va discuta cu oficialii europeni despre creditele angajate și deficitul bugetar, subliniind că vrea să redea țării o imagine de seriozitate și încredere.

El a fost întrebat, marți seară, la Antena 3 CNN, dacă i se pare normal ca România să continue "să mintă un partener strategic, respectiv Comisia Europeană, așa cum a făcut-o, de-a lungul timpului, în ceea ce privește măsurile economice din țara noastră", în contextul în care el a menționat UE ca fiind un partener strategic din punct de vedere economic.

"Gândiți-vă că, atunci când îți asumi o răspundere, nu te duci la negocieri doar ca persoană fizică, ci te duci să reprezinți țara ta. Și de modul în care tu îți onorezi angajamentele se formează o percepție asupra țării tale și eu, cât timp voi fi pe această funcție, nu îmi pot permite, la modul cinstit, să mă duc cu lucruri care nu sunt reale, să mă duc cu lucruri pe care nu le pot respecta. E mai bine să spui 'asta nu merge' și uite în ce condiții se face, decât să faci angajamente pe care nu le poți respecta", a precizat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a anunțat că săptămâna viitoare, luni, va fi prezent la Bruxelles, la întâlniri cu comisarii europeni.

"În așa fel încât să clarificăm aspectele care țin de creditele noastre, să clarificăm aspectele care țin de deficit, pentru a proiecta, într-adevăr, o imagine așa cum îmi doresc să fie pentru țara noastră, o imagine de seriozitate, o imagine de încredere. Și, la ceea ce ne angajăm, într-adevăr, să respectăm lucrurile, nu pentru partenerii noștri, ci, în primul rând, pentru cetățenii români", a arătat Bolojan.

