Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:54
Premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a criticat vineri, 3 octombrie, protestul magistraților, care au decis de mai bine de o lună să judece doar dosarele considerate urgente, în semn de nemulțumire față de reforma pensiilor speciale. Prim-ministrul a spus că situația afectează cetățenii care depind de sentințe definitive și a subliniat că, din punctul său de vedere, suspendarea parțială a activității ar trebui să însemne și suspendarea proporțională a salariilor.

La conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul la 100 de zile de guvernare, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Executivul poate interveni în blocajul din justiție. Premierul a răspuns că soluția ține de Ministerul Justiției și de dialogul cu magistrații și CSM.

„Personal nu am ce să fac pe această chestiune. Dar consider că Ministerul Justiției poate iniția un dialog cu magistrații, cu CSM. Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial, altfel nu cred că este în regulă. Nu e un aspect de respect față de cetățenii români, unii dintre ei depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public decent”, a declarat Bolojan.

Judecătorii și procurorii au protestat în ultimele săptămâni față de pachetul de măsuri de austeritate, care prevede și modificarea pensiilor de serviciu. Ei reclamă că reforma va afecta independența sistemului judiciar și au decis să suspende o parte a activității instanțelor.

Ilie Bolojan a insistat că blocajele instituționale lovesc direct în cetățeni și a făcut apel la responsabilitate și respect pentru contribuabilii care finanțează, prin taxe și impozite, salariile magistraților.

„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Ilie Bolojan a anunțat noile priorități privind sectorul energetic și cel agroalimentar. Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul de la...
