Mesajul transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după ce în țară s-au intensificat discuțiile despre demisia sa FOTO

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:01
703 citiri
Mesajul transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după ce în țară s-au intensificat discuțiile despre demisia sa FOTO
Ilie Bolojan se află la Bruxelles FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, 22 septembrie, un mesaj de stabilitate, în urma amplificării unor discuții despre demisia sa. Aflat la Bruxelles, premierul are mai multe întâlniri cu oficiali europeni.

"Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante", a transmis Bolojan pe Facebook.

În cadrul vizitei la Bruxelles, tot luni, premierul se va întâlni și cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, și cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune uriașă în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două teste majore: decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților și angajarea răspunderii pe reforma administrației publice. Neînțelegerile dintre partide au deschis deja scenariile pentru o posibilă schimbare din fruntea Guvernului, de la un interimat asigurat de lideri PSD sau PNL, până la varianta unui premier tehnocrat.

Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune uriașă în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două teste majore: decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților...
CTP, convins că Bolojan va demisiona dacă legea pensiilor speciale pică la CCR. „Îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”
CTP, convins că Bolojan va demisiona dacă legea pensiilor speciale pică la CCR. „Îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”
Curtea Constituțională a României discută pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru...
#ilie bolojan, #Bruxelles, #discutii, #demisie, #mesaj , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după ce în țară s-au intensificat discuțiile despre demisia sa FOTO
  2. Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
  3. Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
  4. Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
  5. Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
  6. Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
  7. Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
  8. Scandalul „listelor negre” de la Guvern ia amploare. Sindicatul angajaților cere intervenția instituțiilor europene pentru „practici abuzive”
  9. Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan
  10. Captivi în propria indignare