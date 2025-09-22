Mesajul transmis de Ilie Bolojan de la Bruxelles, după ce în țară s-au intensificat discuțiile despre demisia sa FOTO

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, 22 septembrie, un mesaj de stabilitate, în urma amplificării unor discuții despre demisia sa. Aflat la Bruxelles, premierul are mai multe întâlniri cu oficiali europeni.

"Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante", a transmis Bolojan pe Facebook.

În cadrul vizitei la Bruxelles, tot luni, premierul se va întâlni și cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, și cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune uriașă în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două teste majore: decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților și angajarea răspunderii pe reforma administrației publice. Neînțelegerile dintre partide au deschis deja scenariile pentru o posibilă schimbare din fruntea Guvernului, de la un interimat asigurat de lideri PSD sau PNL, până la varianta unui premier tehnocrat.

