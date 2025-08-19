Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO

Guvernul s-a întâlnit marți, de la ora 12.00, în şedinţă extraordinară. Pe agendă s-a aflat ordonanţa de urgenţă privind suspendarea unora dintre investiţiile realizate prin PNRR, cu bani europeni împrumutaţi.

Proiectul a revenit pe ordinea de zi a executivului după ce premierul Ilie Bolojan şi primarii de municipii s-au înţeles până la urmă asupra acestui act normativ, ce va fi aprobat cu mici modificări faţă de varianta prezentată săptămâna trecută de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, arată Radio România.

Ordonanţa care prevede că doar proiectele aflate la un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate a provocat inițial proteste vehemente din partea primarilor de la toate partidele.

Se va găsi însă o soluţie şi pentru celelalte investiţii, care ar urma să fie analizate fiecare în parte şi să fie finanţate dacă au şanse să fie finalizate până la 31 august anul viitor.

Premierul ilie Bolojan a declarat că pe ordinea de zi se mai află și un proiect privind acordarea de despăgubiri în urma inundațiilor din Suceava și Neamț.

„După publicarea hotărârii, vom începe împreună cu colegii de la Ministerul Muncii distribuirea sumelor necesare, astfel încât oamenii să își poată reface cât mai repede casele afectate”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

