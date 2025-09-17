Ce procent din PIB acordă România pentru Ucraina. Răspunsul premierului Bolojan. Ce spune despre ajutoarele pentru Republica Moldova

România, prin intermediul Guvernului Bolojan, și-a asumat sprijinirea guvernelor de la Chișinău și de la Kiev, sub diverse forme. Premierul român a vorbit pe larg, pe marginea acestor subiecte, marți seara, 16 septembrie, la Antena 3.

Mircea Badea l-a întrebat pe Ilie Bolojan despre prețul la care România vinde energia în Rep. Moldova. Jurnalistul de la postul TV a pus în oglindă două declarații: cea a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a spus că România vinde energie vecinilor „la prețul pieței”. Pe de altă parte, Badea a evocat și declarația premierului moldovean, Dorin Recean, care a vorbit despre „tarifele avantajoase”. „Cine minte?”, a întrebat pamfletarul.

„În domeniul energiei, lucrurile sunt acum în situația următoare: am scăzut în acești ani producția de energie fără să reușim să punem în loc ceea ce ar fi trebuit, în condițiile în care s-a schimbat și mixul de energie. Se baza pe producția de energie în bandă, dar în ultimii ani am dezvoltat partea de fotovoltaic și eoliană. În anumite zile, la prânz, avem exces de energie, pe care-l exportăm, pentru că nu-l poate consuma nimeni în România, pentru că nu avem stocare. Pe de altă parte, importăm în orele de seară, când e consum maxim, la un preț mai mare. Ce trebuie să facem, să lucrăm pentru a avea un sistem de energie care produce mai mult, să ne punem în valoare zăcămintele din Marea Neagră, să ne creștem producția pe gaz și nuclear și să lucrăm pe componenta de stocare.

În ceea ce privește Rep. Moldova, există două tipuri de energie - contracte pe termen lung și cea pe care o cumperi pe piața bursieră. O parte se vinde la prețul fix, standard, iar diferența, la prețul spot, la prețul din ziua respectivă, mai mare. La final se face un mix între aceste prețuri și iese un preț bun.

Faptul că România asigură energie pentru Rep. Moldova în condițiile în care sistemul de alimentare (nr. - al moldovenilor) duce către Transnistria, la prețul pieței, este un lucru important. Rep. Moldova nu ar avea de unde altundeva, având în vedere cum au fost proiectate rețelele de înaltă energie.

Domnul Recean a făcut o afirmație corectă. Nici domnul Ivan nu a dezinformat pe nimeni”, a declarat Bolojan.

În cele din urmă, Badea a concluzionat că România vinde energie la moldoveni „la prețul pieței”, afirmație care nu a fost contrazisă de premier.

În privința ajutoarelor acordate pentru Ucraina, Badea a amintit de o declarație a lui Daniel Dăianu, șeful de la Consiliul Fiscal și alta a fostului premier Ciolacu. Pe de o parte, Dăianu susținea că România contribuie cu 0,2% din PIB pentru Ucraina, pe de altă parte, fostul lider PSD vorbea despre 2-3% din PIB pentru vecini.

Astfel, Bolojan a răspuns:

„(...) Pachetele de sprijin au fost stabilite la nivel european și contribuțiile statelor sau creditele au fost stabilite ca ponderea PIB-ului în PIB-ul UE. Potrivit domnului Dăianu, cifra e corectă. 0,2% e cifra corectă. Acestea sunt datele oficiale”, a declarat Bolojan, pentru sursa citată.

Liderul PNL a vorbit, de asemenea, despre planul de creștere economică pentru România.

„Nu vom mai fi nevoiți să creștem taxe dacă ne vom concentra pe scăderea cheltuielilor”, a declarat Bolojan.

Din cea de-a doua jumătate a anului 2026 ar putea apărea rezultate pozitive ale măsurilor fiscale implementate acum, este de părere Bolojan.

