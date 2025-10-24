De ce vrea Ilie Bolojan să gestioneze exclusiv reforma pensiilor speciale: „Evident că nu are încredere în PSD”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 04:06
De ce vrea Ilie Bolojan să gestioneze exclusiv reforma pensiilor speciale: „Evident că nu are încredere în PSD”
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Tema reformei pensiilor speciale continuă să provoace fricțiuni între partenerii de guvernare. Atitudinea lui Ilie Bolojan privind dorința de a prelua controlul exclusiv asupra gestionării reformei i-a supărat pe liderii PSD care au părăsit ședința coaliției.

Social-democrații au propus crearea unui grup de lucru la nivelul guvernării pentru a revizui legea și a stabili noi criterii pentru pensiile de serviciu, însă Ilie Bolojan intenționează să coordoneze singur această reformă.

Cu atât mai mult cu cât patru dintre judecătorii care au admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților au fost numiți de PSD în actuala componență a Curții Constituționale, un detaliu semnificativ, având în vedere că social-democrații par să evite implementarea unor reforme reale.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, cadru didactic la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat pentru Ziare.com cauzele neîncrederii lui Ilie Bolojan în PSD și implicațiile ei pentru stabilitatea coaliției.

„Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională a fost un fapt evident”

Profesorul Sergiu Mișcoiu consideră că atitudinea lui Ilie Bolojan reflectă o lipsă de încredere în Partidul Social Democrat, mai ales în contextul în care PSD ar menține, potrivit acestuia, relații influente în sistemul de justiție. Analistul a făcut referire la declarațiile președintelui interimar al PSD - Sorin Grindeanu, care a sugerat că reforma pensiilor speciale ar putea fi blocată din nou la Curtea Constituțională, o afirmație ce, în opinia politologului, ar arăta că PSD deține informații din interiorul instituției.

„Evident că nu are încredere în PSD și ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională a fost un fapt evident. Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție, în Înalta Curte, în Consiliul Superior al Magistraturii, de acolo pleacă informații, pentru că, de exemplu, amenințarea domnului Grindeanu cum că s-ar putea ca reforma să se împotmolească și de aici înainte este o amenințare care totuși dezvăluie faptul că Partidul Social Democrat are informații din interiorul Curții Constituționale, știind că există poate intenția de a bloca și pe fond, nu doar pe formă, altfel cum de știa domnul Grindeanu ceea ce urma să se întâmple, această lege. Ori, este limpede că avem o tactică care face astfel încât Partidul Social Democrat să nu fie din acest punct de vedere un partener de încredere”, a opinat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Congresul PSD ar putea schimba tonul

Sergiu Mișcoiu indică faptul că după congresul PSD, programat pe 7 noiembrie, atitudinea social-democraților s-ar putea modifica. Până atunci, susține profesorul, discursul liderilor PSD este unul puternic orientat spre interiorul partidului, destinat consolidării actualei conduceri.

„Există, însă, o speranță care poate să fie iluzorie, dar poate avea și o anumită bază în realitate, aceea că după Congresul de la începutul lunii noiembrie, când se vor fi tranșat deja lucrurile, atitudinea să fie mai puțin corozivă în mod direct, fiindcă nu mai există necesitatea aceasta de a avea un discurs pe care să-l audă membrii, să-l aclame, să-l voteze, să susțină noua veche conducere în acest elan al restaurării neocomuniste, neo-iliescene, pe care se pare că domnul Grindeanu dorește să îl impună în interiorul partidului”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

