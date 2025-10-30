Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din Guvern: "Nimeni nu îți donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ce faci"

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:48
173 citiri
Ilie Bolojan, premierul României, i-a mulțumit Oanei Gheorghiu FOTO Facebook/PNL

Premierul Ilie Bolojan a salutat joi, 30 octombrie, în debutul ședinței de Guvern, intrarea Oanei Gheorghiu în echipa executivă, exprimându-și încrederea că aceasta va aduce în administrație experiența și credibilitatea dobândite prin proiectele realizate în ultimii ani.

Gheorghiu a depus în aceeași zi jurământul pentru funcția de vicepremier, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni.

”Vreau să îi spun un bun venit printre noi Oanei Gheorghiu şi să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a transmis premierul în deschiderea şedinţei de guvern.

Ilie Bolojan s-a arătat încrezător față de aportul pe care aceasta îl va aduce.

”Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o - pentru că nimeni nu îţi donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ceea ce faci - să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice şi sper în aportul dânsei în rezultatul echipei noastre. Spor la treabă în perioada următoare!”, a mai spus premierul Bolojan.

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.

De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea Oanei Gheorghiu în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

