„Ce notă acordați relației cu Nicușor Dan?”. Răspunsul premierului Ilie Bolojan

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 22:33
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Marți seara, 16 septembrie, premierul Ilie Bolojan a fost provocat să vorbească despre relația cu Nicușor Dan, președintele României.

Oficialul de la Palatul Victoria a explicat că nu este loc de „nervi” între oficialii din fruntea statului, iar colaborarea dintre cei doi este foarte bună, în ciuda speculațiilor din spațiul public.

Ilie Bolojan a făcut declarațiile referitoare la relația cu președintele Dan în emisiunea lui Mihai Gâdea, de la Antena 3.

„Relația cu domnul președinte este o relație corectă, instituțională. Nu doresc să fac o evaluare pe note, pentru că nu ar fi relevant. Pentru ca România să obțină maxim, între președinte și premier trebuie să existe o astfel de relație”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan este sigur că deține cea mai stresantă funcție din statul român

În opinia șefului PNL, funcția pe care o deține este cea mai dificilă din stat.

„Din punctul meu de vedere, cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de premier, mai ales într-o situație dificilă. Ai probleme operative care vin peste tine. Apare o explozie, o problemă într-un spital, toate se descarcă în curtea guvernului, dublată de o criză fiscal-bugetară (...) La primărie, la consiliul județean sunt alte probleme (...)”, a mai explicat Bolojan.

