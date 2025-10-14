Surpriză! El ar putea deveni prim-ministru al României, în locul lui Ilie Bolojan: „Își dorește”

Ilie Bolojan ar putea preda ștafeta la Palatul Victoria unui alt politician, în baza unui acord de tip „rotativă”, asemănător celui semnat de către Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL). Astfel, fostul primar din vest țării ar putea bate palma cu un PSD-ist.

În ciuda criticilor repetate lansate de PSD, la adresa premierului Bolojan, Grindeanu rămâne la putere. Astfel, în opinia politologului Andrei Țăranu, președintele interimar al PSD va redeveni premier al României. Totodată, potrivit analistului politic, alianța de guvernare riscă să se rupă, lăsând loc celor de la AUR.

„În 2027, domnul Grindeanu are șanse să ajungă prim-ministrul României. Cred că își dorește acest lucru. Și ca să rămână într-o asemenea formulă, n-are altă soluție decât pur și simplu să păstreze linia actuală. PSD vrea să abordeze alegerile din 2028 fiind la guvernare. Asta nu prea e inteligent, dar atât îi duce capul. Dacă această coaliție se sparge, și tratatele, și legăturile pe care le-au făcut în fața președintelui Nicușor Dan nu vor mai exista”, a declarat Țăranu, pentru ȘtiriPeSurse.ro.

Viitorul președinte al PSD, un apropiat al lui Marcel Ciolacu: Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu va deveni președinte al PSD, cu drepturi depline. Titus Corlățean s-a retras din cursă. Fostul ministru de Externe a transmis un mesaj prin care a declarat că nu se mai simte reprezentat de tabăra care l-a propulsat în Parlament.

Marcel Ciolacu și-a dat demisia din fruntea PSD în urma eșecului de la alegerile prezidențiale. Grindeanu este binecunoscut drept un apropiat al lui Ciolacu, ambii implicați în scandalul „Nordis”.

Potrivit sondajelor de opinie, PSD este cotat cu aproximativ 17-18%. Lider este AUR, cu 40-41%. PNL este cotat cu 13-15%, iar USR cu aproximativ 12%.

