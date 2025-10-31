„O paradă imatură” a PSD și AUR – reacția liberalilor după chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:05
414 citiri
„O paradă imatură” a PSD și AUR – reacția liberalilor după chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament
Alina Gorghiu Foto: Facebook/Alina Gorghiu

Deputata PNL Alina Gorghiu critică inițiativa PSD și AUR de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România. Într-o declarație pentru RFI, Alina Gorghiu califică gestul drept „o paradă imatură” și un exercițiu de imagine fără substanță politică.

„Sunt foarte multe exerciții care nu arată fair-play, sunt multe exerciții de imagine, pe care le văd în ultimele zile. Sunt absolut convinsă că premierul nu are nimic de ascuns, a dat explicații pe orice temă și va da explicații pe orice temă, dar când ești într-o coaliție, lucrurile trebuie discutate în coaliție”, a spus Alina Gorghiu.

Potrivit Alinei Gorghiu, demersul social-democraților și al celor de la AUR nu are alt scop decât capitalizarea politică: „Exerciții din acestea, parada aceasta – ‘pot să te chem și te chem în Parlament, pentru că pot’ sunt imature, toate aceste porniri pe care PSD-ul le are astăzi”.

Lidera PNL avertizează totodată că tensiunile repetate din cadrul coaliției pot duce la pierderea definitivă a încrederii publice.

„Nu vreau să pun și eu paie pe foc, îmi doresc să văd o coaliție care revine la un dialog constructiv. Lumea și așa și-a pierdut răbdarea cu noi. În ritmul acesta, și-o va pierde de tot”, opinează Gorghiu.

Grupurile parlamentare ale PSD și AUR din Camera Deputaților au cerut participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de luni, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre motivele și implicațiile retragerii parțiale a trupelor americane din România.

Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
Premierul Ilie Bolojan nu ar avea intenția să se prezinte în fața Parlamentului, pentru a prezenta situația legată de reducerea numărului de militari americani din România, afirmă surse...
Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”
Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”
Relația dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pare din ce în ce mai distantă. În ultimele zile, declarațiile venite dinspre social-democrați au amplificat tensiunile: Gabriel Zetea a sugerat...
#ilie bolojan, #ora premierului Camera Deputatilor, #psd aur , #stiri Alina Gorghiu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare
DigiSport.ro
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la nationala Romaniei: "La antrenor binganeste sigur!"
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”
  2. „O paradă imatură” a PSD și AUR – reacția liberalilor după chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament
  3. Fost premier: „Adevărul neplăcut pentru socialiștii care ne conduc de 5 ani. 2025 este anul în care situația economică a României s-a deteriorat grav”
  4. Directorul INSCOP, despre procentele partidelor în sondaje. „Ratarea promisiunii privind diminuarea privilegiilor ar putea avea consecinţe extrem de serioase!”
  5. Benzinăria din Arad care a funcționat fără avize timp de doi ani. Firma era deținută de familia unui primar
  6. Lia Olguța Vasilescu, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi, mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”
  7. Sediul AUR din București a fost vandalizat. ”Valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste împotriva patrioților împing lumea la infracțiuni”
  8. Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”
  9. Grindeanu se plânge că nu are concurență pentru șefia PSD. „Să ştiţi că mi-am dorit”. Cum explică președintele interimar lipsa unui contracandidat
  10. Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”