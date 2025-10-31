„O paradă imatură” a PSD și AUR – reacția liberalilor după chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament

Deputata PNL Alina Gorghiu critică inițiativa PSD și AUR de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România. Într-o declarație pentru RFI, Alina Gorghiu califică gestul drept „o paradă imatură” și un exercițiu de imagine fără substanță politică.

„Sunt foarte multe exerciții care nu arată fair-play, sunt multe exerciții de imagine, pe care le văd în ultimele zile. Sunt absolut convinsă că premierul nu are nimic de ascuns, a dat explicații pe orice temă și va da explicații pe orice temă, dar când ești într-o coaliție, lucrurile trebuie discutate în coaliție”, a spus Alina Gorghiu.

Potrivit Alinei Gorghiu, demersul social-democraților și al celor de la AUR nu are alt scop decât capitalizarea politică: „Exerciții din acestea, parada aceasta – ‘pot să te chem și te chem în Parlament, pentru că pot’ sunt imature, toate aceste porniri pe care PSD-ul le are astăzi”.

Lidera PNL avertizează totodată că tensiunile repetate din cadrul coaliției pot duce la pierderea definitivă a încrederii publice.

„Nu vreau să pun și eu paie pe foc, îmi doresc să văd o coaliție care revine la un dialog constructiv. Lumea și așa și-a pierdut răbdarea cu noi. În ritmul acesta, și-o va pierde de tot”, opinează Gorghiu.

Grupurile parlamentare ale PSD și AUR din Camera Deputaților au cerut participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de luni, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre motivele și implicațiile retragerii parțiale a trupelor americane din România.

Ads