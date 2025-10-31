Fost ministru PSD al Apărării, mesaj ferm pentru Bolojan: "Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională"

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-ministrului pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că "lucrurile sunt cât se poate de simple, Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României", astfel că prezenţa premierului în Parlament nu este opţională.

Deputatul PSD îi mai transmite premierului să nu se teamă, pentru că nu este o moţiune de cenzură, dar adaugă că, dacă evită din nou dialogul, atunci se întâmplă ceva grav, şi anume se rupe legătura de încredere dintre Guvern şi cetăţenii pe care pretinde că îi reprezintă.

”Ştim deja că premierul Ilie Bolojan nu dă prea mulţi bani pe Parlamentul României, din păcate. S-a obişnuit să guverneze prin asumări de răspundere şi prin evitarea celei mai importante instituţii dintr-o democraţie – cea care reprezintă voinţa poporului, exprimată prin vot. Dar de această dată, sper sincer că nu va fugi din nou de dialog şi va onora solicitarea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor de a se prezenta în faţa Parlamentului”, a scris deputatul PSD Mihai Fifor pe Facebook.

El continuă: ”Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României. Iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională. Ar trebui să ştiţi măcar atâta lucru... Şi nu vă temeţi — nu este o moţiune de cenzură. Este doar o cerinţă firească de transparenţă şi responsabilitate. Parlamentul şi, implicit, românii au dreptul să ştie ce demersuri a făcut Guvernul Bolojan pentru a consolida relaţia bilaterală cu Statele Unite ale Americii, în contextul deciziei de redimensionare a prezenţei militare americane în Europa, lucru anunţat de Pentagon încă de la începutul anului”, arată deputatul social-democrat.

Fifor a transmis că ”România nu-şi mai poate permite ambiguităţi şi trebuie să se poziţioneze ferm - în cadrul NATO, în interiorul Uniunii Europene şi, mai ales, în raport cu partenerul strategic american”.

”Într-o perioadă în care echilibrele se schimbă, România trebuie să rămână un aliat predictibil, activ şi respectat, nu un stat care află din presă despre decizii majore care o privesc direct. De aceea, domnule prim-ministru, este esenţial să ştim cum vede Guvernul României această nouă etapă şi ce măsuri va lua pentru a menţine România în centrul deciziilor strategice, nu la marginea lor. Dialogul cu Washingtonul trebuie relansat rapid, prin acţiuni concrete, la nivel diplomatic şi militar. Parteneriatul strategic România–SUA trebuie consolidat, nu tratat ca un simplu exerciţiu de protocol”, a mai transmis Fifor.

”Despre asta este vorba, domnule Bolojan. Despre transparenţă, responsabilitate şi viziune strategică. Nu vi se întâmplă nimic dacă veniţi în Parlament. Sunteţi, la urma urmei, colegul nostru. Dar dacă evitaţi din nou dialogul, atunci da - se întâmplă ceva grav. Se rupe legătura de încredere dintre Guvern şi cetăţenii pe care pretindeţi că îi reprezentaţi”, a adăugat Mihai Fifor.

Convocarea în Parlament a premierului Bolojan, pentru a da explicații despre reducerea trupelor SUA din România, a fost anunțată de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și președinte interimar al PSD. Despre acest subiect, o serie de precizări a transmis Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.

