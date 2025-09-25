Bolojan nu poate fi păcălit și nici oprit în privința reformei administrative. Avertismentul transmis de președintele Senatului

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:47
802 citiri
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului FOTO Hepta

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că reforma administrației trebuie să fie serioasă și eficientă, subliniind că premierul Ilie Bolojan ”nu poate fi păcălit și nici oprit” în privința propunerilor sale.

Abrudean a criticat, la RFI, rezistența PSD față de inițiativele premierului, afirmând că liberalii susțin integral demersurile lui Bolojan și a explicat că flexibilitatea acestuia în relația cu partenerii de coaliție este reală, contrazicând acuzațiile de inflexibilitate.

”Vrem toți reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”, spune președintele Senatului, Mircea Abrudean. ”Nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă”, a mai afirmat el, referindu-se la atacurile PSD.

Mircea Abrudean a subliniat că reforma trebuie făcută în așa fel încât să ducă la o administrație mai eficientă.

”Nu poți să vii să-i spui premierului Ilie Bolojan, care are experiență în administrație de 20 și ceva de ani, cu performanță dovedită, că propunerea pe care a făcut-o privind reforma în administrație nu e bună. Nu poți să vii să-l păcălești cu reduceri de posturi care nu sunt ocupate sau care sunt prevăzute doar în cota maximă pe care o are o administrație la dispoziție, conform prevederilor legale”, a declarat Abrudean.

Președintele Senatului a adăugat că ”e foarte greu să explici cum o primărie, care funcționează în aceiași parametri, respectiv are aceeași populație, aceeași suprafață, aceleași provocări, lucrează cu 50 de angajați, să zicem, și altă primărie din alt județ, în aceiași parametri, lucrează cu o sută de angajați. Ce este diferit acolo? De ce ăla se descurcă cu 50 și celălalt are nevoie de o sută? Aici este cheia, pe care premierul Bolojan încearcă să o explice, ca un om care vine din administrație și înțelege exact cum funcționează lucrurile și nu poate fi păcălit cu nici un fel de alte justificări (...). Ne dorim cu toții reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”.

"Bolojan e deschis la argumente"

Liberalul Abrudean a transmis că este falsă imaginea care încearcă să i se creeze lui Bolojan, de premier inflexibil.

”Flexibilitatea trebuie să vină din ambele părți. A fost spus de foarte multe ori că premierul Bolojan este inflexibil. Este total fals, pentru că exemplul recent cu plafonarea la alimente ne arată exact faptul că premierul Bolojan e deschis la argumente, la justificări, atunci când vorbim de lucruri serioase”.

Președintele Senatului s-a arătat nemulțumit de atitudinea PSD, care critică propunerile premierului în privința reformei.

”Cu siguranță, nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă. Sigur că multe din aceste declarații, ieșiri publice, le putem pune și pe seama Congresului care urmează să aibă loc în PSD, e o luptă internă, doar că se nimerește în această perioadă complicată și asta sigur că are impact asupra coaliției, asupra guvernării. Noi în PNL suntem obișnuiți cu coalițiile (...) și noi mergem înainte pe drumul nostru. Până la urmă, suntem în spatele premierului Bolojan 100%, îl susținem în toate demersurile, care au fost validate în partid, înainte de a fi promovate de către premier în cadrul coaliției și ne dorim ca și ceilalți parteneri să aibă aceeași abordare constructivă și să ne asumăm rolul acestei coaliții de a reforma România”.

