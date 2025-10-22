Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale

Legea privind pensiile speciale ale magistraților a picat cu „5-4” la CCR, după ce Curtea a stabilit că inițiativa nu îndeplinește un criteriu esențial: existența avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Premierul Ilie Bolojan (PNL) cunoștea acest aspect înainte a legea să ajungă pe masa constituționaliștilor, arată o înștiințare a Ministerului Justiției.

În condițiile în care legea a picat la CCR din acest motiv, semnele de întrebare privind intenția premierului Bolojan stau în picioare. Știa premierul că demersul e sortit eșecului, dar l-a făcut doar în scop electoral?

Pe lângă discuțiile informale ce ar fi avut loc în spatele ușilor închise, în cadrul Executivului, există și comunicări oficiale desfășurate pe marginea acestui subiect. „Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege”, a notat ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) într-o adresă trimisă către Ministerul Familiei, condus de către Florin Manole (PSD), în data de 28 august.

Mai mult, și Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, a avertizat tot în august, cu o zi înaintea ședinței de Guvern în care a fost adoptată reforma pensiilor magistraților, că este nevoie de avizul CSM, potrivit documentului obținut de Libertatea.

Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale, de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este în prezent.

Pe 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională.

