Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 16:46
122 citiri
Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Ilie Bolojan, Constituția României / FOTO: captură video Bolojan (FB), Ziare.com

Legea privind pensiile speciale ale magistraților a picat cu „5-4” la CCR, după ce Curtea a stabilit că inițiativa nu îndeplinește un criteriu esențial: existența avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Premierul Ilie Bolojan (PNL) cunoștea acest aspect înainte a legea să ajungă pe masa constituționaliștilor, arată o înștiințare a Ministerului Justiției.

În condițiile în care legea a picat la CCR din acest motiv, semnele de întrebare privind intenția premierului Bolojan stau în picioare. Știa premierul că demersul e sortit eșecului, dar l-a făcut doar în scop electoral?

Pe lângă discuțiile informale ce ar fi avut loc în spatele ușilor închise, în cadrul Executivului, există și comunicări oficiale desfășurate pe marginea acestui subiect. „Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege”, a notat ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) într-o adresă trimisă către Ministerul Familiei, condus de către Florin Manole (PSD), în data de 28 august.

Mai mult, și Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, a avertizat tot în august, cu o zi înaintea ședinței de Guvern în care a fost adoptată reforma pensiilor magistraților, că este nevoie de avizul CSM, potrivit documentului obținut de Libertatea.

Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale, de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este în prezent.

Pe 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională.

Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. Judecătorii au declarat legea...
Ce înseamnă votul anti-reformist al CCR?
Ce înseamnă votul anti-reformist al CCR?
Curtea Constituțională a dat un vot politic atunci când a respins Legea pensiilor magistraților. O analiză de Sabina Fati, corespondentă DW la București. Toți cei trimiși de PSD ca...
#ilie bolojan, #pensii speciale, #CCR, #CSM , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a reaparut in public, dupa trei ani si jumatate! Marca: "E de nerecunoscut"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
  2. "Injustiția" legată de pensiile magistraților trebuie rezolvată cât mai repede, cere Sorin Grindeanu. Cum vede ideea unei modificări a legii de organizare și funcționare a CCR
  3. Picată pe formă, legea pensiilor magistraților nu ar fi trecut deloc de CCR, dezvăluie Grindeanu. "Știu pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond"
  4. Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei va fi desemnat în urma unor „măsurători”, anunță Grindeanu. Firea și Băluță, favoriți
  5. Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
  6. Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”
  7. Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”
  8. Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
  9. Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea împotriva sa. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
  10. Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”