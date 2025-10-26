Reforma pensiilor speciale, linia roșie a Guvernului Bolojan: „Ar fi o trădare a cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, 26 octombrie, de ce întârzierea reformelor poate destabiliza economia și cum vede corectarea inechităților din sistemul de pensii speciale.

Tensiuni în coaliție

Întrebat despre relația cu PSD și despre dificultățile din coaliție, Bolojan a explicat că obiectivele economice trebuie să rămână mai presus de calculele politice. El a avertizat că amânarea reformelor riscă să afecteze direct stabilitatea bugetară a României.

„La finalul anului trebuie să aprobăm bugetul, iar acest buget trebuie să stea pe baze solide. Orice tergiversare legată de legislația necesară, inclusiv reforma în administrația locală și cea centrală, ne duce într-o zonă riscantă. Dacă nu adoptăm la timp aceste măsuri, anul bugetar 2026 va fi compromis”, a spus premierul la Digi24.

Bolojan a atras atenția că, în lipsa reformelor, banii din taxe riscă să fie direcționați spre cheltuieli neproductive, nu spre investiții. „Cetățenii nu cred că ar fi mulțumiți să vadă cum impozitele lor merg spre salarii nejustificate în administrație, în loc să fie folosite pentru proiecte de dezvoltare”, a subliniat el.

Reforma pensiilor speciale, testul de credibilitate

Într-un moment în care legea pensiilor magistraților a reaprins dezbaterea publică, premierul a explicat că proiectul aflat pe masa guvernului respectă deciziile Curții Constituționale și principiile europene.

„Am ținut cont de practica Curții Constituționale și de realitatea europeană. Reforma trebuie să asigure o vârstă normală de pensionare, de 65 de ani, și un plafon rezonabil, de cel mult 70% din ultimul salariu. Nicăieri în Europa nu există pensii mai mari”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a criticat, totodată, modul în care legislația anterioară permitea pensii de 100% din ultimul salariu și o tranziție întinsă până în anul 2063. „Asemenea termene aberante arată o lipsă de legătură cu realitatea economică. Acceptarea lor ar fi o trădare a cetățenilor”, a spus el.

„Avem nevoie de o economie pusă pe baze sănătoase”

Ilie Bolojan a insistat asupra nevoii de disciplină financiară și responsabilitate administrativă, afirmând că doar printr-un aparat de stat eficient România își poate atinge țintele economice.

„Nu putem susține la nesfârșit un sistem care consumă mai mult decât produce. Veniturile statului vin doar de la cei care lucrează, iar noi suntem pe penultimul loc în Europa la numărul de persoane active în economia reală”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, Guvernul va continua să explice public măsurile adoptate, chiar și atunci când acestea sunt nepopulare. „Responsabilitatea mea este să fiu corect față de cetățeni și să le spun adevărul. Numai așa putem avea o economie sănătoasă și o administrație eficientă”, a conchis Bolojan.

