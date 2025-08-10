Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 21:45
526 citiri
Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
Sistemul de pensii private va suferi schimbări FOTO Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, 10 august, la Antena 3, modificările pentru pilonul 2 de pensii administrate privat.

Modificările au inflamat spațiul public, după ce proiectul prevedea că nu vor mai putea fi retrași toți banii la momentul pensionării.

„Proiectul de lege a fost pregătit de ASF, a fost în transparență la Ministerul Muncii, l-a promovat, este într-o dezbatere publică.

Din banii care se plătesc pe cota de contribuții sociale, o parte mică, 4,75%, se virează la fondurile private de pensii, deci acești bani nu îi folosește Guvernul României, din acești bani nu ia niciun leu Guvernul.

Ce se propune, exact cum banii se colectează lună de lună, să se facă într-o manieră care să-ți asigure o sumă suplimentară la pensie.

Luând modelul din țările UE, ASF a venit cu propunerea să poți să scoți 25%, iar următorii să-i distribui pe următorii 10 ani, în așa fel încât să nu existe situația în care, după 2030, numărul de pensionari crește, pe fondul unor dezinformări, să ne trezim cu retrageri bruște”, a declarat Ilie Bolojan.

„Guvernul nu confiscă niciun ban”, a insistat Bolojan.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de guvern.

Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a precizat că participanții la fondul privat de pensii sunt sfătuiți să aleagă o soluție în interesul lor.

„Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe pilonul III este 6.675 lei. În aceste condiții, câți din participanții existenți la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranșe lunare? Majoritatea, o proporție covârșitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care își pot solicita pensia într-o tranșă unică. (...) Trebuie să ținem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării și taxării cu contribuția pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condițiile în care se va utiliza opțiunea pentru tranșă unică, banii subiect ai acestei tranșe unice vor fi diminuați cu taxele și impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecției sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie și care nu mai au alte venituri.

Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE
Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE
Miniștrii reuniți astăzi în ședința de Guvern aveau pe ordinea de zi o propunere de modificare a regulilor de calcul pentru restituirea către cetățeni, la pensionare, a sumelor agonisite...
Fost premier, despre intenția Guvernului „așa-zis liberal” de a „atentat” la banii din pensiile private obligatorii: „Cei care l-au votat pe Nicușor Dan sunt cotizanți și văd cum sunt jefuiți”
Fost premier, despre intenția Guvernului „așa-zis liberal” de a „atentat” la banii din pensiile private obligatorii: „Cei care l-au votat pe Nicușor Dan sunt cotizanți și văd cum sunt jefuiți”
Executivul vrea să schimbe modul în care românii pot beneficia de banii din pilonul doi de pensii. Schimbarea majoră se referă la faptul că participanții la acest sistem nu vor mai putea...
#ilie bolojan, #Pilonul II pensii, #pensii private , #Pilonul II de pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii la Craiova - Hermannstadt: gol anulat in minutul 90+2! Ce arata reluarile
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O iarnă nucleară ar putea distruge o mare parte din rezervele alimentare ale lumii
  2. Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea
  3. SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”
  4. Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
  5. Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
  6. Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
  7. Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
  8. Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
  9. Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO
  10. Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor