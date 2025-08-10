Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”

Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, 10 august, la Antena 3, modificările pentru pilonul 2 de pensii administrate privat.

Modificările au inflamat spațiul public, după ce proiectul prevedea că nu vor mai putea fi retrași toți banii la momentul pensionării.

„Proiectul de lege a fost pregătit de ASF, a fost în transparență la Ministerul Muncii, l-a promovat, este într-o dezbatere publică.

Din banii care se plătesc pe cota de contribuții sociale, o parte mică, 4,75%, se virează la fondurile private de pensii, deci acești bani nu îi folosește Guvernul României, din acești bani nu ia niciun leu Guvernul.

Ce se propune, exact cum banii se colectează lună de lună, să se facă într-o manieră care să-ți asigure o sumă suplimentară la pensie.

Luând modelul din țările UE, ASF a venit cu propunerea să poți să scoți 25%, iar următorii să-i distribui pe următorii 10 ani, în așa fel încât să nu existe situația în care, după 2030, numărul de pensionari crește, pe fondul unor dezinformări, să ne trezim cu retrageri bruște”, a declarat Ilie Bolojan.

„Guvernul nu confiscă niciun ban”, a insistat Bolojan.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de guvern.

Ads

Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a precizat că participanții la fondul privat de pensii sunt sfătuiți să aleagă o soluție în interesul lor.

„Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe pilonul III este 6.675 lei. În aceste condiții, câți din participanții existenți la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranșe lunare? Majoritatea, o proporție covârșitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care își pot solicita pensia într-o tranșă unică. (...) Trebuie să ținem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării și taxării cu contribuția pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condițiile în care se va utiliza opțiunea pentru tranșă unică, banii subiect ai acestei tranșe unice vor fi diminuați cu taxele și impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecției sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie și care nu mai au alte venituri.

Ads