Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, când a fost mitingul angajaților ministerului său, dacă aceștia sunt liberi sau sunt plătiți în ziua respectivă.

Premierul a precizat că a pus această întrebare întrucât nu i se pare în regulă "să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă".

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre reacția sindicatului angajaților din Guvern, după ce șeful Cancelariei, Mihai Jurca, le-a cerut angajaților să furnizeze o listă cu cei care au fost prezenți la protestul din 15 septembrie, aceștia acuzându-l de intimidare și de abuz.

”Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaților Ministerului Fondurilor Europene, dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice. Pentru că, să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă. Deci cred că dacă participi la alte activități, în afară de cele de muncă, trebuie să-ți asumi acest lucru, nu e niciun fel de problemă. N-are nimeni nicio treabă cu tine, dar, nu știu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte și să fii și pontat și salarizat nu este corect, nicăieri, în niciun domeniu, nici la Cancelarie".

Despre faptul că sindicatul a decis să sesizeze forurile europene, Bolojan a răspuns: "Sindicatul nu mă întreabă pe mine când își generează acțiunile. Fac ceea ce consideră dânsii de cuviință."

