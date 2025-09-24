Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 18:34
275 citiri
Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
Ministrul Pîslaru a fost nevoit să-i dea explicații premierului Bolojan - Foto: Facebook / Dragoș Pîslaru

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, când a fost mitingul angajaților ministerului său, dacă aceștia sunt liberi sau sunt plătiți în ziua respectivă.

Premierul a precizat că a pus această întrebare întrucât nu i se pare în regulă "să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă".

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre reacția sindicatului angajaților din Guvern, după ce șeful Cancelariei, Mihai Jurca, le-a cerut angajaților să furnizeze o listă cu cei care au fost prezenți la protestul din 15 septembrie, aceștia acuzându-l de intimidare și de abuz.

”Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaților Ministerului Fondurilor Europene, dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice. Pentru că, să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă. Deci cred că dacă participi la alte activități, în afară de cele de muncă, trebuie să-ți asumi acest lucru, nu e niciun fel de problemă. N-are nimeni nicio treabă cu tine, dar, nu știu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte și să fii și pontat și salarizat nu este corect, nicăieri, în niciun domeniu, nici la Cancelarie".

Despre faptul că sindicatul a decis să sesizeze forurile europene, Bolojan a răspuns: "Sindicatul nu mă întreabă pe mine când își generează acțiunile. Fac ceea ce consideră dânsii de cuviință."

Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cel mai scurt timp, Guvernul va veni cu o propunere pentru ocuparea funcției de vicepremier rămasă vacantă după plecarea lui Dragoș...
Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
Premierul a anunțat termenul până la care România depune propunerile din programul SAFE, prin care România primește aproape 17 miliarde de euro
Premierul Bolojan a anunțat termenul până la care trebuie să fie gata propunerile României pentru Programul SAFE, prin care țara noastră accesează un credit de 16,6 miliarde de euro, cu...
#ilie bolojan, #dragos pislaru, #minister fonduri europene, #miting Piata Victoriei, #bugetari, #salarii bugetari, #mihai jurca , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre "bijuteria" de 117.000.000Euro din Bucuresti: "Nu mai e valabil"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
  2. Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
  3. Premierul Bolojan despre reținerea lui Horațiu Potra: „Justiția să-și facă datoria” VIDEO
  4. Ilie Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat ca un om inflexibil” VIDEO
  5. Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO
  6. Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” VIDEO
  7. Ilie Bolojan anunță ce a rezolvat la Bruxelles: „Am convenit un deficit de 8,4% din PIB” - Efectele pachetelor de reformă - VIDEO
  8. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: „M-am rugat efectiv de ea să preia funcția”
  9. Diana Șoșoacă, o nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr”
  10. Sorin Grindeanu i-a băgat în ședință pe miniștrii PSD. Se caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde de lei