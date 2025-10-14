Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan și a ministrului de Interne. Autorul este un deputat USR, partener de coaliție cu cei doi

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:14
196 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO / gov.ro

Emanuel Ungureanu, deputat USR, a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, acuzându-i că nu respectă legea prin neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși Legea nr. 115/2015 și codul administrativ impun acest lucru.

„Cu toţii avem obligaţia de a respecta Constituția și legile țării. În consecință, eu am constatat de câteva săptămâni că oamenii politici din fruntea statului vorbesc despre coaliție, despre orice, în afară de lege. Iar de la lege nu există nicio excepție”, a declarat Ungureanu, în cadrul unei intervenţii la Antena 3.

Emanuel Ungureanu a subliniat că orice decizie politică trebuie să se bazeze pe lege, nu pe înțelegeri între partide.

Deputatul a avertizat că amânarea alegerilor nu afectează doar calendarul politic, ci și încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Trebuie să știe că nimeni nu este mai presus de lege. Domnul Ilie Bolojan, pe care știți foarte bine că l-am susținut foarte mult, şi domnul Nicuşor Dan, care ar trebui să fie garantul Constituției, nu respectă legea, ceea ce este grav, pentru că ei sunt garantul că legea în țara asta este respectată. Pentru că, dacă nu respectă legea nici premierul, nici președinte, nici partidele politice, nici alte instituții, pe cale de consecință, omul de rând se întreabă dacă legea este făcută doar pentru negocieri politice”, a mai spus Ungureanu.

