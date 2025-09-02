Ce planuri are Ilie Bolojan cu echipele de fotbal deținute de primării: ”Nu are nicio legătură”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că, în privința reformei administrației locale, care este ”absolut necesară” și asupra căreia nu s-a ajuns la o soluție în privința reducerii de personal, a propus o analiză ”cât se poate de corectă și de cinstită”. Ilie Bolojan a fost ]ntrebat inclusiv despre planurile sale privin echipele de fotbal deținute de primării sau consilii județene.

Ilie Bolojan a prezentat mai multe grafice privind numărul de posturi. ”Nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație și am să explic aceste aspecte. În aceste zile ați auzit diferite cifre de reduceri, de la 45% la 10% la 40%, care se aplică la o zonă sau la alta și foarte puțin probabil dintre cei care nu sunt inițiați au înțeles care sunt problemele cu administrația noastră, care este dimensionată de baza unui număr maxim de posturi, care este raportat la numărul de locuitori.

Dacă facem 10% reducere efectivă, din numărul total de posturi ar trebui să avem o reducere de 40%, deci în jumătate din UAT-uri să facem reduceri de personal. Sunt 130.000 de oameni în administrația publică locală. 10% înseamnă 13.000 de posturi”, a afirmat Bolojan.

”În acea reducere de 130.000 de posturi vor fi incluse și acele posturi din companiile și cluburile sportive care sunt deținute de primării și CJ-uri?”, a fost întrebat prim-ministrul.

”Nu are nicio legătură”, a asigurat Ilie Bolojan.

