Ilie Bolojan, politicianul care ia totul sau nimic. „Dacă se va împotmoli, mitul său politic se va sparge precum un balon de săpun”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:15
Ilie Bolojan, politicianul care ia totul sau nimic. „Dacă se va împotmoli, mitul său politic se va sparge precum un balon de săpun”
La 105 zile de la începutul guvernării care se dorea una a „reformelor curajoase”, Ilie Bolojan pare singurul membru al Cabinetului care încearcă să ducă până la capăt schimbări structurale importante. Însă, în timp ce premierul și liderul PNL vorbește despre tăierea cheltuielilor, reducerea aparatului bugetar și eficientizarea administrației, blocajele vin chiar din interiorul Ccoaliției de guvernare, atât din partea PSD, partenerul de alianță, cât și din propriul partid, unde mai mulți lideri se arată reticenți față de direcția impusă de acesta.

În aceste zile, Ilie Bolojan pare figura centrală a unei guvernări cu frământări, prins între nevoia de reformă și calculele politice ale partidelor. Premierul încearcă să medieze partide cu ideologii diferite și, în același timp, să aibă consens în măsurile promise. Executivul actual trebuie să livreze rezultate până la rotativa guvernamentală de peste aproximativ un an, atunci când va preda ștafeta social-democraților.

Analistul Nicu Tașcă - Trainer & PR Specialist a explicat, într-o analiză pentru Ziare.com, că publicul este tot mai critic față de ritmul reformelor și de lipsa rezultatelor concrete. În opinia sa, perioada următoare va fi decisivă pentru conturarea viitorului politic al liderilor din coaliție și, în special, pentru imaginea lui Ilie Bolojan, perceput de mulți drept simbolul unei posibile modernizări administrative.

Ilie Bolojan, sub presiunea nemulțumirilor cetățenilor

Întrebat care e partidul din coaliție sau politicianul care va pierde cel mai mult după acest ciclu electoral care se vrea reformator, după cum arată situația acum, la 105 zile de când au început să guverneze, Nicu Tașcă a indicat figura premierului, cel mai expus „plăților” electorale.

„Ilie Bolojan acumulează, în acest moment, mare parte din nemulțumirile cetățenilor. Pe de o parte, din partea celor care se simt nedreptățiți de măsurile luate până acum, și, pe de altă parte, din partea celor care sunt nemulțumiți de lentoarea și tărăgănarea măsurilor care trebuie luate pentru a scădea cu adevărat cheltuielile și, implicit, deficitul bugetar imens”, a expus Nicu Tașcă într-un comentariu pentru Ziare.com.

Reformele, testul viitorului politic

Nicu Tașcă punctează faptul că succesul sau eșecul lui Ilie Bolojan depinde de capacitatea sa de a implementa reformele cele mai grele. În caz contrar, consideră analistul, dacă premierul nu reușește să implementeze reformele promise, această imagine pozitivă se poate disipa rapid și iremediabil.

„Dacă va face reformele considerate serioase, cum a reforma administrației locale și centrale, Bolojan va pierde acum, dar va fi reevaluat în viitor ca fiind un reformist, dacă se va împotmoli, din diverse motive, mitul său politic se va sparge ca un balon de săpun”, a spus Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

