Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"

AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026. Solicitarea formaţiunii a fost trimisă de conducerea Camerei Deputaţilor la Palatul Victoria.

AUR a depus în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru ca premierul Ilie Bolojan să participle la dezbaterile politice organizate la Ora prim-ministrului, în data de 3 noiembrie. Parlamentarii AUR îi cer premierului să prezinte situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026.

„L-am chemat oficial pe premierul Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului și să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat. Românii au dreptul să știe de ce prețurile la energie explodează, de ce sunt împovărați de noi taxe și impozite, de ce se distruge mediul privat și se lovește în cei care muncesc.

Conform Secțiunii 5, Art. 211, punctul 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, premierul este obligat prin lege să participe la dezbaterea solicitată. Nu este un gest de curtoazie, ci o datorie față de poporul român și față de Parlament, instituția supremă a democrației.

Ilie Bolojan trebuie să dea socoteală pentru măsurile fiscal-bugetare luate fără consultare publică, care au generat scumpiri în lanț și au aruncat economia într-o stare de incertitudine. Facturile la energie cresc, micii antreprenori se sufocă, fermierii sunt împinși la faliment, iar guvernul tace.

Românii merită răspunsuri clare, nu conferințe sterile și declarații ambigue.

Premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse.

Dacă Ilie Bolojan refuză să vină, încalcă legea și disprețuiește românii.

A venit timpul ca premierul să dea ochii cu poporul și să răspundă, nu doar în fața Camerei Deputaților, ci în fața întregii țări, pentru fiecare măsură care a sărăcit România”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

