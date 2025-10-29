Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:44
172 citiri
Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
Premierul Ilie Bolojan este solicitat să prezinte raportul parlamentarilorFOTO Hepta

AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026. Solicitarea formaţiunii a fost trimisă de conducerea Camerei Deputaţilor la Palatul Victoria.

AUR a depus în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru ca premierul Ilie Bolojan să participle la dezbaterile politice organizate la Ora prim-ministrului, în data de 3 noiembrie. Parlamentarii AUR îi cer premierului să prezinte situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026.

„L-am chemat oficial pe premierul Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului și să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat. Românii au dreptul să știe de ce prețurile la energie explodează, de ce sunt împovărați de noi taxe și impozite, de ce se distruge mediul privat și se lovește în cei care muncesc.

Conform Secțiunii 5, Art. 211, punctul 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, premierul este obligat prin lege să participe la dezbaterea solicitată. Nu este un gest de curtoazie, ci o datorie față de poporul român și față de Parlament, instituția supremă a democrației.

Ilie Bolojan trebuie să dea socoteală pentru măsurile fiscal-bugetare luate fără consultare publică, care au generat scumpiri în lanț și au aruncat economia într-o stare de incertitudine. Facturile la energie cresc, micii antreprenori se sufocă, fermierii sunt împinși la faliment, iar guvernul tace.

Românii merită răspunsuri clare, nu conferințe sterile și declarații ambigue.

Premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse.

Dacă Ilie Bolojan refuză să vină, încalcă legea și disprețuiește românii.

A venit timpul ca premierul să dea ochii cu poporul și să răspundă, nu doar în fața Camerei Deputaților, ci în fața întregii țări, pentru fiecare măsură care a sărăcit România”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

Austeritatea lui Bolojan ne-a făcut așa săraci, încât investitorii fug din țară. Exemplul Carrefour: „Companiile nu se tem doar de deficite mari”
Austeritatea lui Bolojan ne-a făcut așa săraci, încât investitorii fug din țară. Exemplul Carrefour: „Companiile nu se tem doar de deficite mari”
Lanțul francez Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute un cumpărător, scrie presa de specialitate din Franța. Anunțul a...
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că...
#ilie bolojan, #premier, #Parlament, #austeritate, #privilegii, #aur , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
ObservatorNews.ro
Suma uriasa ceruta de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifica pretul aberant

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
  2. Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
  3. Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
  4. Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
  5. Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
  6. Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
  7. Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
  8. Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
  9. Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar
  10. Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier