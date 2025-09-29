Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”

Premierul Ilie Bolojan a devenit mai vulnerabil în ultima săptămână, explică politologul Cristian Preda într-un text publicat luni, 29 septembrie. Fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București consideră că sprijinul românilor pentru premierul liberal s-ar putea reduce în curând, iar pericolele au fost create chiar de prim-ministru.

După ce a susținut eliminarea plafonării la alimentele de bază, premierul Bolojan a cedat la presiunile PSD, dezamăgindu-și astfel susținătorii liberali, crede politologul Cristian Preda.

„Bolojan a cedat. Nu e clar de ce. N-a ținut să ofere vreo explicație, în afara reafirmării crezului deja-amintit. A riscat astfel să pară copleșit de șantajul practicat de Sorin Grindeanu. Și să dezamăgească inclusiv pe cei care, nu foarte mulți, cred încă ferm în principiile pieței libere”, a scris Cristian Preda pe comunitatealiberala.ro. Plafonarea adaosului a fost prelungită până la finalul lui 2025.

Al doilea pericol pentru premier este faptul că a lăsat să se înțeleagă că va demisiona, dacă CCR respinge pachetul de reforme ce include și scăderea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei de pensionare.

Ads

„E, desigur, bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție, când ești în fruntea unui guvern, numai că, după ce ai apucat s-o zici o dată, în temeiul unei declarații de responsabilitate, nu poți lăsa impresia că te-ai răzgândit. Ar fi fost bune câteva cuvinte în plus”, consideră politologul. CCR a amânat decizia pentru miercuri, 8 octombrie.

Pentru Cristian Preda, al treilea factor de risc pentru premierul Bolojan este numirea controversată a unui polițist pensionat la șefia ANPC.

„Recomandând, totuși, o asemenea persoană, PNL contrazice două promisiuni făcute de Bolojan: în funcții publice de vază vor fi numiți oameni competenți și nimeni nu va mai cumula pensia cu indemnizația de demnitar”, a mai adăugat politologul.

Ads