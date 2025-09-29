Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”

Autor: Eugen Porojan
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:43
Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”
Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan, analizate de Cristian Preda FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a devenit mai vulnerabil în ultima săptămână, explică politologul Cristian Preda într-un text publicat luni, 29 septembrie. Fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București consideră că sprijinul românilor pentru premierul liberal s-ar putea reduce în curând, iar pericolele au fost create chiar de prim-ministru.

După ce a susținut eliminarea plafonării la alimentele de bază, premierul Bolojan a cedat la presiunile PSD, dezamăgindu-și astfel susținătorii liberali, crede politologul Cristian Preda.

„Bolojan a cedat. Nu e clar de ce. N-a ținut să ofere vreo explicație, în afara reafirmării crezului deja-amintit. A riscat astfel să pară copleșit de șantajul practicat de Sorin Grindeanu. Și să dezamăgească inclusiv pe cei care, nu foarte mulți, cred încă ferm în principiile pieței libere”, a scris Cristian Preda pe comunitatealiberala.ro. Plafonarea adaosului a fost prelungită până la finalul lui 2025.

Al doilea pericol pentru premier este faptul că a lăsat să se înțeleagă că va demisiona, dacă CCR respinge pachetul de reforme ce include și scăderea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei de pensionare.

„E, desigur, bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție, când ești în fruntea unui guvern, numai că, după ce ai apucat s-o zici o dată, în temeiul unei declarații de responsabilitate, nu poți lăsa impresia că te-ai răzgândit. Ar fi fost bune câteva cuvinte în plus”, consideră politologul. CCR a amânat decizia pentru miercuri, 8 octombrie.

Pentru Cristian Preda, al treilea factor de risc pentru premierul Bolojan este numirea controversată a unui polițist pensionat la șefia ANPC.

„Recomandând, totuși, o asemenea persoană, PNL contrazice două promisiuni făcute de Bolojan: în funcții publice de vază vor fi numiți oameni competenți și nimeni nu va mai cumula pensia cu indemnizația de demnitar”, a mai adăugat politologul.

Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului pe baza unei decizii CCR: ”Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică”
Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului pe baza unei decizii CCR: ”Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică”
Președintele Nicușor Dan nu este de acord cu demisia premierului Ilie Bolojan în cazul în care pachetele de reformă vor fi declarate integral sau parțial neconstituționale de către Curtea...
Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” VIDEO
Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 septembrie, după amânarea Curții Constituționale în privința deciziei legate de pensionarea magistraților, că nu are în vedere demisia în...
