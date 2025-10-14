E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”

Ilie Bolojan își proiectează cu grijă imaginea de premier care „face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”. În aparițiile publice, tonul este calculat, aproape ingineresc, iar mesajul constant vizează ideea că statul trebuie să devină eficient, administrația să se curețe de risipă, iar deciziile să fie luate pe bază de date concrete. E un discurs care prinde bine într-o societate obosită de promisiuni populiste și scandaluri fără finalitate. Dar, în practică, la aproape patru luni de la preluarea mandatului, bilanțul concret al guvernării Bolojan e modest.

În timp ce premierul vorbește despre „nevoia de a strânge cureaua”, oamenii văd mai degrabă o guvernare care taie, amână și explică de ce nu se poate, decât una care livrează.

Figura lui Ilie Bolojan, de om serios, care nu se pierde în jocuri politice, a devenit pentru mulți români un reper de speranță, poate ultimul, că se poate și altfel. Dar întrebarea care se ridică acum este dacă premierul e într-adevăr diferit sau doar un politician pe care o parte a societății l-a investit, din lipsă de alternative, cu un capital simbolic mai mare decât poate susține realitatea zilelor noastre.

Consultantul politic Daniel Olteanu a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, începutul de mandat al premierului Ilie Bolojan, arătând că imaginea acestuia de „tehnocrat auster care face ce trebuie, nu ce dă bine” nu este încă susținută de rezultate concrete.

Potrivit analistului, premierul se poziționează ca un lider diferit de predecesorii săi, însă „diferența” nu se traduce automat într-un avantaj. Într-o coaliție formată din cinci forțe politice, rigiditatea și tensiunile dintre parteneri frânează procesul decizional și transmit în spațiul public un sentiment de indecizie.

Coaliția tensionată și o opoziție întărită fără efort

Analistul Daniel Olteanu spune că, pe fondul tensiunilor din coaliție, opoziția câștigă teren fără a depune eforturi spectaculoase. Când guvernarea pare să aducă mai mult tăieri decât reforme vizibile, eroziunea de imagine a premierului se produce natural, fără o presiune majoră din exterior.

„Ilie Bolojan își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, însă bilanțul primelor luni nu confirmă încă această promisiune. Este, da, un premier diferit, dar „diferența” nu e automat un atu: într-o coaliție cu cinci forțe, rigiditatea și conflictul între reprezentanții diferitelor forțe încetinește decizia și transmite indecizie publicului.

Pe fond, culoarul opoziției s-a lărgit fără eforturi spectaculoase din partea ei: când guvernarea pare să ofere mai ales tăieri, nu reforme vizibile, eroziunea se produce de la sine. Momentul cel mai bun pentru a împinge reformele grele a fost prima lună, când capitalul politic era maxim; acum fereastra e aproape închisă, iar partenerii știu că pot negocia orice, ridicând ștacheta condițiilor”, a opinat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

„Imaginea diferită a lui Bolojan riscă să rămână doar în zona de stil, nu de substanță”

Consultantul politic Daniel Olteanu indică faptul că imaginea diferită a lui Ilie Bolojan riscă să rămână doar la nivel de stil, nu de substanță, dacă premierul nu reușește să transforme discursul tehnocrat într-o serie de realizări concrete și vizibile.

„În lipsa unor victorii clare și comunicate consistent - simplificări administrative reale, tăieri de panglici pe infrastructură sau parteneriate public-privat funcționale, scădere a cerințelor și limitărilor birocratice – percepția publică vede un premier serios într-un joc politic greoi care, deocamdată, produce mai multă rezistență decât rezultate. Direcția poate fi bună, dar tactul – calendar, prioritizare – a fost subevaluat. Imaginea diferită a lui Bolojan riscă să rămână doar în zona de stil, nu de substanță”, a spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

