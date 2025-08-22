Premierul Ilie Bolojan revine cu precizări legate de demisie. "Acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă."

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 07:41
1224 citiri
Premierul Ilie Bolojan revine cu precizări legate de demisie. "Acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă."
Premierul Ilie Bolojan spune că nu a intenționat să demisioneze / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că un lider nu ar trebui să rămână în funcţie dacă nu poate implementa măsurile necesare pentru ţară. El a insistat că miza nu este persoana premierului, ci asigurarea stabilităţii, coerenţei şi predictibilităţii guvernării, chiar şi în faţa unor decizii nepopulare.

Bolojan a declarat, joi seară, la Observator, că nu şi-a pus problema unei demisii.

"În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta. Aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii... Înseamnă că acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă", a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că nu a luat în calcul o demisie, dar a atras atenţia că actul de guvernare trebuie să fie consecvent, chiar dacă presupune măsuri nepopulare.

"Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe astfel de post în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie. A fost o discuţie în care problemele sunt dificile, e nevoie de coerenţă în actul de guvernare, e nevoie de consecvenţă în urma acestor măsuri, chiar dacă sunt nepopulare", a adăugat acesta.

De asemenea, Bolojan a subliniat că stabilitatea şi predictibilitatea sunt esenţiale pentru România.

"Nu e vorba de cine e premierul României. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate, pentru că, în afară de faptul că se schimbă o persoană sau alta, una din problemele pe care le-am avut în aceşti ani e că nu am fost consecvenţi, n-am fost perseverenţi să ducem lucrurile până la capăt", a mai spus premierul.

Magistrații cer premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. "Va aduce prejudicii majore justiției din România”
Magistrații cer premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. "Va aduce prejudicii majore justiției din România”
Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația...
Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO
Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO
Ilie Bolojan a povestit, în interviul pentru Bloomberg, cum s-a confruntat cu i s-a sugerat și a refuzat să „mermelească” Comisia Europeană. Predictibilitatea și sinceritatea sunt...
#ilie bolojan, #demisie, #precizari, #guvern, #premier, #functie , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
ObservatorNews.ro
Cati bani vor lua lunar romanii care aleg sa primeasca pensia privata pe mai mult de 8 ani

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ilie Bolojan revine cu precizări legate de demisie. "Acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă."
  2. Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”
  3. Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern
  4. Coaliția "scârțâie", dar merge și așa. "Funcționează cel puțin în plan guvernamental", susține Bolojan. Ce dezvăluiri face despre Grindeanu
  5. Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului
  6. Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte
  7. Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
  8. AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
  9. Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă
  10. Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII