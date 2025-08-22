Premierul Ilie Bolojan revine cu precizări legate de demisie. "Acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă."

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că un lider nu ar trebui să rămână în funcţie dacă nu poate implementa măsurile necesare pentru ţară. El a insistat că miza nu este persoana premierului, ci asigurarea stabilităţii, coerenţei şi predictibilităţii guvernării, chiar şi în faţa unor decizii nepopulare.

Bolojan a declarat, joi seară, la Observator, că nu şi-a pus problema unei demisii.

"În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta. Aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii... Înseamnă că acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă", a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că nu a luat în calcul o demisie, dar a atras atenţia că actul de guvernare trebuie să fie consecvent, chiar dacă presupune măsuri nepopulare.

"Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe astfel de post în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie. A fost o discuţie în care problemele sunt dificile, e nevoie de coerenţă în actul de guvernare, e nevoie de consecvenţă în urma acestor măsuri, chiar dacă sunt nepopulare", a adăugat acesta.

De asemenea, Bolojan a subliniat că stabilitatea şi predictibilitatea sunt esenţiale pentru România.

"Nu e vorba de cine e premierul României. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate, pentru că, în afară de faptul că se schimbă o persoană sau alta, una din problemele pe care le-am avut în aceşti ani e că nu am fost consecvenţi, n-am fost perseverenţi să ducem lucrurile până la capăt", a mai spus premierul.

