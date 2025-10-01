Premierul Ilie Bolojan și președintele Parlamentului de la Chișinău, întâlnire pentru sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

Cei doi s-au întâlnit la Palatul Victoria FOTO Facebook/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, s-au întâlnit miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, într-o reuniune ce a subliniat importanța consolidării relațiilor bilaterale și a sprijinului României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat rezultatul recentelor alegeri parlamentare de la Chișinău, proiectele comune de conectivitate și cooperare transfrontalieră, precum și modalități concrete de intensificare a colaborării economice dintre cele două țări. În acest context, premierul român a felicitat conducerea Parlamentului de la Chișinău pentru succesul în alegeri și a reafirmat angajamentul ferm al României de a susține integrarea europeană a Republicii Moldova.

”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu”, anunță miercuri Executivul.

Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obținut și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova.

”În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană”, precizează Executivul.

