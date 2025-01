Bolojan dezvăluie de ce a fost propus de mai mulți lideri premier în 2024. Strategia propusă de liderul PNL pentru turul doi al alegerilor prezidențiale

Președintele Senatului și al PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică, 26 ianuarie, că în turul doi PNL nu îi va ataca pe candidații cu valori democratice.

Bolojan a mai spus că cei care l-au propus anul trecut premier au făcut-o în context electoral.

„Luați această chestiune în context electoral, toată lumea face asta pentru a merge într-o direcție sau alta. Pentru a ajunge cineva premier trebuie să ai o majoritate în Parlament.

Va fi într-o cheie electorală”, a spus Bolojan.

Președintele PNL a spus că anul trecut a fost greu ca unele partide să o susțină pe Elena Lasconi, după atacurile din campanie, iar la alegerile din 2025 nu mai vrea atacuri politice.

„Eu cred că trebuie să învățăm din toamnă. Ceea ce voi face este să nu atac candidații care respectă aceste valori democratice. Eu sper că în turul 2 va intra Crin Antonescu, va trebui să stăm la masă, să reunim electoratele.

A fost foarte greu ca anumite partide să o susțină pe doamna Lasconi. Ar fi de gândit pentru toți din campanie și noi nu vom ataca pe nimeni.

Când vor fi niște candidați care creează iluzii vom spune. În turul doi vor trebui adunate electoratele. De văzut cine va avea capacitatea să adune electoratele.

Ads

E posibil să avem mai mulți candidați. Cu cât se simplifică spectrul cu atât românii pot asista la dezbateri.

Până acum, PSD, datorită aritmeticii parlamentare, a derulat două etape pentru a-l valida pe Crin Antonescu. Duminica viitoare va fi ultimul for al PSD care închide această validare. Ca în orice partid mare totdeauna sunt discuții”, a spus Ilie Bolojan.

”Sunt fericit să ducem această bătălie și pentru că eu cred că PNL”

Consiliul Național al PNL, întrunit duminică, a validat candidatura lui Crin Antonescu la Președinția României.

Secretarul general interimar al PNL, Adrian Veștea, a anunțat că decizia a fost luată cu unanimitate de voturi. El a precizat că au fost prezenți 664 de delegați.

Crin Antonescu le-a mulțumit tuturor pentru vot și i-a solicitat președintelui interimar al PNL, Ilie Bolojan, să conducă această campanie electorală.

”Nu vreau să vă stric buna dispoziție, dar realizați, sper, că acesta a fost și ca un vot nu de excludere sper, dar de despărțire. Pentru toate momentele extraordinare pe care le-am trăit împreună, vă mulțumesc. Le cer iertare tuturor, nu puțini, celor pe care i-am supărat, nedreptățit sau poate chiar mai mult.

Ads

Sunt fericit să ducem această bătălie și pentru că eu cred că PNL, și am crezut întotdeauna, are viitor pentru că are trecut, are viitor pentru că are idei, are viitor pentru că falșii suveraniști de astăzi ar putea afla că acum exact 120 de ani, în 1905, un lider liberal scria un articol care se numea 'Prin noi înșine' și care a făcut o doctrină care nu a fost izolare și a fost dezvoltare pentru România, pentru că eu cred că aveți acest viitor pentru că eu cred că aveți un președinte care m-a onorat și astăzi cu prietenia lui îi cer un ultim favor la plecare, o ultimă onoare - am discutat și cu ceilalți aliați - să-mi facă cinstea să conducă această campanie electorală care urmează', a afirmat Antonescu, în cadrul Consiliului Național al PNL care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Crin Antonescu pentru propunere.

'Împreună cu dumneavoastră și cu toți românii vom duce această campanie', a afirmat liderul PNL.

Ads