Președintele Senatului spune despre chemarea lui Bolojan în Parlament că e inoportună. "Un semnal foarte prost"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să explice retragerea parțială a trupelor americane în Parlament este „cel puțin inoportună” și reprezintă un „semnal foarte prost” pentru stabilitatea României. Abrudean a subliniat că informarea pe acest subiect poate fi făcută și de la Guvern, Administrația Prezidențială sau Ministerul Apărării, fără prezența imediată a premierului. Premierul a cerut reprogramarea „Orei Premierului” pentru o dată ulterioară, din cauza agendei încărcate.

'Un semnal foarte prost din perspectiva stabilității României. Câtă vreme ai un partid membru al coaliției de guvernare, cel mai mare partid, care-l invită pe premierul din coaliția de guvernare în Parlament să dea explicații pe un subiect care nu ține de premier sau de guvern, așa cum au comunicat și autoritățile americane, cred că este, ca să fiu elegant, cel puțin inoportun', a afirmat Abrudean, întrebat cum vede colaborarea de conjunctură între PSD și AUR în Parlament pentru a-l chema pe premier să dea explicații pentru retragerea parțială a trupelor americane.

Întrebat cum vede PNL această apropiere a PSD de AUR, Mircea Abrudean a spus: 'Cu siguranță nu este o bucurie, nu doar pentru PNL, ci pentru stabilitatea României, pentru că despre asta cred că este vorba aici'.

'Premierul a răspuns cât se poate de clar că va veni în Parlament atunci când va avea o agendă care să-i permită acest lucru și n-a făcut acest lucru doar motivând că e ocupat, ci am putut vedea cu toții cu ce a fost ocupat astăzi: semnarea unui acord cu Rheinmetall de 535 de milioane euro. Cred că vorbește mai mult despre securitatea României decât prezența în Parlament și a da explicații pe un subiect despre care nu putem noi da explicații', a adăugat președintele Senatului.

Chestionat dacă ar trebui stabilită rapid în Parlament o nouă dată în care premierul să dea aceste explicații, Mircea Abrudean a spus: 'Eu cred că se poate comunica foarte bine pe acest subiect și fără o prezență a premierului în Parlament, care evident este oportună la momentul la care Parlamentul îl va invita din nou în Camera Deputaților, în speță, și premierul va accepta, pentru că a spus că va veni fără probleme în Parlament. Nu există niciun dubiu aici, dar comunicarea pe acest subiect se poate face și de la Guvern, și de la Administrația Prezidențială, și de la Ministerul Apărării'.

'Cei care sunt în măsură să comunice pe subiect cred că trebuie să o facă, pentru că e important ca oamenii să se simtă în siguranță. Eu am transmis acest mesaj în calitate de președinte al Senatului, că securitatea României nu depinde de cei 800 de militari pe care Statele Unite au decis să-i reloce, așa cum au făcut și cu alte țări din jurul României, ci de mult mai multe aspecte și, din această perspectivă, România este o țară sigură, are protecția NATO, are componenta de înzestrare pe care o finanțează Uniunea Europeană în acest moment și vedem deja că produce efecte. Sunt mulți alți factori care contribuie la securitatea României, dar da, cred că trebuie comunicat mai bine pe acest subiect pentru ca să nu naștem îngrijorări inutile și pentru ca să nu dăm naștere la fake news-uri', a mai afirmat Abrudean.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat, duminică, că va cere Birourilor Permanente ale Parlamentului reprogramarea 'Orei Premierului' pentru o dată ulterioară, având în vedere invitația grupurilor parlamentare ale PSD și AUR pentru luni, 3 noiembrie, zi în care agenda șefului Executivului este foarte încărcată, a transmis, duminică seara, Guvernul.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni cu solicitarea din partea grupului parlamentar al PSD privind participarea premierului la Ora Guvernului pentru dezbaterea cu tema 'retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României'.

Și grupul parlamentar al AUR a solicitat, miercuri, participarea premierului Ilie Bolojan la dezbaterea politică 'Ora prim-ministrului' din data de 3 noiembrie pentru a prezenta 'situația reală a pregătirii țării' pentru iarna 2025 - 2026.

