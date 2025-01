Primarul care l-a luat ca model pe Ilie Bolojan a dat afară 350 de angajați: „Era nevoie ca și administrația centrală să fie scuturată”

Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, și-a exprimat sprijinul față de inițiativele președintelui Senatului, Ilie Bolojan, privind reducerea cheltuielilor și eficientizarea activității din cadrul Senatului. Popa recunoaștre că este fanul lui Bolojan încă de când acesta era primar la Oradea și spune că a fost o inspirație pentru el în administrarea orașului Reșița.

„Măsurile anunțate de Ilie Bolojan pentru eficientizarea activității și scăderea cheltuielilor Senatului României sunt ceea ce majoritatea cetățenilor României doresc de la liderii politici. Îl felicit pe președintele Senatului că a luat taurul de coarne. După ani de zile în care nimeni nu a avut curajul să facă ce trebuie făcut, era cazul ca și administrația centrală să fie scuturată, mai ales în contextul în care se află România acum”, a declarat Ioan Popa.

Primarul a atras atenția asupra discrepanței dintre realitățile economice cu care se confruntă cetățenii și lipsa de reforme în administrația publică: „Nu ai cum să explici cetățenilor de rând, plătitori de taxe și impozite, că trăim vremuri grele, atâta timp cât vremurile grele sunt doar pentru ei.”

Modelul Oradea urmat și la Reșița

Ioan Popa a subliniat că demersul lui Ilie Bolojan nu trebuie înțeles ca o simplă reducere a personalului, ci ca un pas necesar pentru a îmbunătăți funcționarea instituțiilor publice: „Este important de înțeles că demersul lui Ilie Bolojan nu e acela de a da oameni afară. Atâta timp cât se finanțează din taxele și impozitele cetățenilor, o instituție trebuie să funcționeze eficient, cu minimul de resurse necesar.”

Primarul Reșiței a evidențiat faptul că lipsa reformelor din administrație a contribuit la amplificarea nemulțumirilor sociale: „De mult nu mai este cazul despre așa ceva în multe componente ale statului. Cred că acesta este și unul din motivele pentru care în societatea românească de astăzi se simte atâta revoltă.”

Ioan Popa a recunoscut că Ilie Bolojan, prin reformele implementate la Oradea, a fost o sursă de inspirație pentru modul în care a gestionat administrația locală din Reșița: „Ilie Bolojan și modul în care acesta a lucrat la Oradea a fost exemplul meu când am preluat funcția de primar al Reșiței.”

Popa spune că a făcut și în Reșița o reorganizarea primărieie și a dat afară câteva sute de funcționari.

„În 2016, la Primăria Reșița, erau aproximativ 900 de angajați, iar 80% din bugetul local se ducea spre salarii și cheltuieli de funcționare. La Biroul de Proiecte Europene lucrau doar 4 persoane, iar despre investiții nu prea era vorba. Am redus masiv posturile, în zonele în care mulți angajați se călcau pe picioare, iar astăzi Primăria Reșița are 557 de angajați. Deci, în 2025, Primăria Reșița are 60% din numărul angajaților din 2016, cu tot cu structurile nou create.”

Popa mai spune că impactul acestor măsuri asupra bugetului local s-a observant imediat. „În 2024 am închis bugetul la 364.046.067 lei. Din acest buget, fondul de salarii este de aproximativ 43.000.000, adică 12%.”

