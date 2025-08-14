Primarii comunelor din România se duc peste Ilie Bolojan, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Asociația Comunelor din România avertizează că va apela la organismele internaționale

Joi, 14 August 2025, ora 08:20
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții comunelor din România - FOTO Facebook Guvernul României

Tensiunile dintre Guvern și administrațiile comunelor ajung joi, la ora 10.00, la masa discuțiilor, când premierul Ilie Bolojan se va întâlni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), în frunte cu președintele Emil Drăghici.

ACoR avertizează că, în lipsa unui progres real, va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și va apela la organisme europene și internaționale de rang înalt, precum CPLRE, CCRE, UCLG și OECD.

În documentul transmis presei, organizația vorbește despre efecte dramatice ale reformei administrative – de la „golirea de profesioniști” și „subminarea autonomiei locale”, până la „compromiterea viitorului” și „atacul asupra educației rurale”. Printre solicitările adresate premierului se numără retragerea oricărui proiect legislativ care adâncește criza financiară a comunelor, corectarea urgentă a Legii salarizării nr. 153/2017 și alocarea de resurse suficiente în acord cu Carta europeană a autonomiei locale. Discuția cu primarii va preceda ședința de guvern programată pentru ora 12.00.

„Dacă dialogul la nivel național va eșua, ne vom exercita dreptul de a apăra interesele legitime ale comunelor noastre prin sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și a organismelor europene și internaționale: Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – CPLRE, Consiliul Comunelor și Regiunilor Europene – CCRE; Congresul Mondial al Autorităților Locale – UCLG, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD, către care am înaintat solicitarea de a avea o întrevedere cu secretarul general, domnul Mathias Cormann”, anunță Emil Drăghici, președintele ACoR.

Asociația care reprezintă comunele din România are mai multe solicitări.

„Retragerea imediată a oricărui proiect de act normativ care adâncește subfinanțarea comunelor și limitează capacitatea acestora de a servi cetățenii. Corectarea de urgență a Legii salarizării nr. 153/2017 pentru a elimina discriminările și pentru a permite comunelor să angajeze și să păstreze personal calificat. Alocarea de resurse financiare suficiente, conform principiilor Cartei europene a autonomiei locale, care să reflecte nevoile reale și responsabilitățile uriașe ale comunelor. Deschiderea unui dialog real și onest cu structurile asociative ale autorităților locale pentru a găsi soluții sustenabile, nu pentru a impune măsuri distructive.”

