Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 11:02
150 citiri
Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Procurorii din România au ieșit la atac. Ținta magistraților este premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții procurorilor nu sunt de acord cu modificarea legislației privind ridicarea vârstei de pensionare, printre altele.

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP) și-a exprimat nemulțumirea după discuțiile purtate luni, 18 august, cu premierul Bolojan. Potrivit AMASP, discuțiile cu Executivul nu au oferit răspunsuri concrete la întrebările ridicate. „Executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților”, se arată în comunicat.

Deși motivul invocat pentru schimbarea regulilor de pensionare a fost impactul bugetar, Guvernul nu a prezentat date clare privind efectele asupra deficitului bugetar și nici nu a explicat de ce reforma din 2023 – agreată atunci prin consens cu sistemul judiciar și cu partenerii internaționali – este acum considerată greșită. AMASP atrage atenția că premierul nu a putut indica elemente obiective care să justifice schimbarea de poziție într-un interval atât de scurt.

„Cu regret constatăm că Executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților în cadrul întâlnirii. Deși s-a invocat inițial, ca motiv al modificării, impactul bugetar al schemei actuale de pensionare, Executivul nu a fost în măsură să ofere niciun fel de explicații clare sau date concrete privind influența noii modificări asupra deficitului bugetar. Mai mult, informațiile prezentate de Guvern ridică semne serioase de întrebare privind acuratețea și fundamentarea lor tehnică.

În mod deosebit, Prim-ministrul nu a putut oferi o explicație clară cu privire la motivul pentru care modificarea aceleiași legi în anul 2023 — modificare susținută atunci de Executiv și adoptată în urma unui consens cu sistemul judiciar și organizațiile internaționale — este considerată acum greșită. Atunci, toate părțile au agreat necesitatea etapizării creșterii vârstei de pensionare și stabilizarea cuantumului pensiei, în acord cu nevoile sistemului judiciar și cu principiile sustenabilității. Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil care să fi intervenit în perioada scurtă de timp scursă de la acea decizie și care să justifice schimbarea de poziție”, au explicat procurorii.

Acuzații grave la adresa premierului Bolojan, din partea procurorilor

Reprezentanții magistraților au avertizat că măsuri impuse unilateral, fără un dialog real între puterile statului, riscă să destabilizeze justiția și să afecteze în final cetățenii, care se vor confrunta cu un sistem lipsit de personal suficient exact într-o perioadă de presiuni sociale și economice.

„Totodată, Prim-ministrul a exprimat în mod deschis că este conștient de consecințele pe termen mediu și lung ale unei astfel de modificări legislative, în ceea ce privește schema de personal, atractivitatea profesiei și dezechilibrele interne ale sistemului judiciar, precizând că își asumă în mod direct aceste costuri.

În cadrul întâlnirii, Prim-ministrului i s-a comunicat clar faptul că măsurile care destabilizează sistemul judiciar, impuse de pe o poziție de forță și nu printr-un dialog real, de respect reciproc, între două dintre puterile statului – cea executivă și cea judecătorească – sunt profund nocive și, în final, se răsfrâng asupra cetățenilor, beneficiarii finali ai actului de justiție. Aceștia vor fi confruntați cu un sistem de justiție lipsit de profesioniști, cu un deficit de personal și fără resurse suficiente, exact într-un moment în care austeritatea economică și contextul social pot conduce în mod natural la o creștere a infracționalității și a numărului de litigii”, au mai punctat procurorii.

Bolojan are o viziune „opacă”, ce riscă să colapseze sistemul de justiție, susțin magistrații.

„AMASP își exprimă profunda îngrijorare față de lipsa de disponibilitate reală a puterii executive de a asculta și înțelege raționamentele tehnice prezentate de profesioniștii sistemului judiciar, reprezentanți ai puterii judecătorești, precum și față de maniera opacă și unilaterală în care este promovată o schimbare cu impact sistemic major (...)

Instabilitatea legislativă, schimbarea frecventă și contradictorie a reglementărilor, în special în domenii esențiale precum statutul magistraților, nu face decât să genereze insecuritate și dezechilibru. Încrederea în actul de justiție se erodează, iar capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist este grav compromisă”, a avertizat AMASP.

PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală
PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală
PNL vrea ca sumele cheltuite în campania electorală din 2024 - alegerile prezidențiale în care l-au susținut pe Nicolae Ciucă, să fie decontate de la bugetul de stat. Însă, Autoritatea...
Chichița legislativă prin care magistrații își pot majora pensia în ultima lună, în ciuda reformei
Chichița legislativă prin care magistrații își pot majora pensia în ultima lună, în ciuda reformei
Proiectul de reformă al pensiilor magistraților, așteptat de marea majoritate a societății românești de mult timp, a ajuns, în sfârșit, în dezbatere publică. O notă importantă este...
#ilie bolojan, #magistrati, #procurori, #scandal, #Justitie , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
ObservatorNews.ro
Viata in chirie a devenit prea scumpa pentru localnicii din Ibiza. Oamenii traiesc in rulote sau corturi
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare
  2. Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
  3. Emil Gânj, fugarul acuzat că și-ar fi ucis iubita, ar fi fost văzut de un tânăr căutând mâncare. Zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi
  4. Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
  5. Emilia Șercan publică noi dovezi ale plagiatului lui Cătălin Țone: ”Un spoiler drăguț - a tratat în mod repetat termenul 'Apud' ca și cum ar fi un nume propriu”
  6. Președintele Serbiei, la fel ca Ceaușescu. Acuză intervenția forțelor străine care urmăresc să-l răstoarne de la putere. Protestele iau amploare
  7. Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
  8. Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
  9. Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán
  10. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri