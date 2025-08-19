Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”

Procurorii din România au ieșit la atac. Ținta magistraților este premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții procurorilor nu sunt de acord cu modificarea legislației privind ridicarea vârstei de pensionare, printre altele.

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP) și-a exprimat nemulțumirea după discuțiile purtate luni, 18 august, cu premierul Bolojan. Potrivit AMASP, discuțiile cu Executivul nu au oferit răspunsuri concrete la întrebările ridicate. „Executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților”, se arată în comunicat.

Deși motivul invocat pentru schimbarea regulilor de pensionare a fost impactul bugetar, Guvernul nu a prezentat date clare privind efectele asupra deficitului bugetar și nici nu a explicat de ce reforma din 2023 – agreată atunci prin consens cu sistemul judiciar și cu partenerii internaționali – este acum considerată greșită. AMASP atrage atenția că premierul nu a putut indica elemente obiective care să justifice schimbarea de poziție într-un interval atât de scurt.

„Cu regret constatăm că Executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților în cadrul întâlnirii. Deși s-a invocat inițial, ca motiv al modificării, impactul bugetar al schemei actuale de pensionare, Executivul nu a fost în măsură să ofere niciun fel de explicații clare sau date concrete privind influența noii modificări asupra deficitului bugetar. Mai mult, informațiile prezentate de Guvern ridică semne serioase de întrebare privind acuratețea și fundamentarea lor tehnică.

În mod deosebit, Prim-ministrul nu a putut oferi o explicație clară cu privire la motivul pentru care modificarea aceleiași legi în anul 2023 — modificare susținută atunci de Executiv și adoptată în urma unui consens cu sistemul judiciar și organizațiile internaționale — este considerată acum greșită. Atunci, toate părțile au agreat necesitatea etapizării creșterii vârstei de pensionare și stabilizarea cuantumului pensiei, în acord cu nevoile sistemului judiciar și cu principiile sustenabilității. Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil care să fi intervenit în perioada scurtă de timp scursă de la acea decizie și care să justifice schimbarea de poziție”, au explicat procurorii.

Acuzații grave la adresa premierului Bolojan, din partea procurorilor

Reprezentanții magistraților au avertizat că măsuri impuse unilateral, fără un dialog real între puterile statului, riscă să destabilizeze justiția și să afecteze în final cetățenii, care se vor confrunta cu un sistem lipsit de personal suficient exact într-o perioadă de presiuni sociale și economice.

„Totodată, Prim-ministrul a exprimat în mod deschis că este conștient de consecințele pe termen mediu și lung ale unei astfel de modificări legislative, în ceea ce privește schema de personal, atractivitatea profesiei și dezechilibrele interne ale sistemului judiciar, precizând că își asumă în mod direct aceste costuri.

În cadrul întâlnirii, Prim-ministrului i s-a comunicat clar faptul că măsurile care destabilizează sistemul judiciar, impuse de pe o poziție de forță și nu printr-un dialog real, de respect reciproc, între două dintre puterile statului – cea executivă și cea judecătorească – sunt profund nocive și, în final, se răsfrâng asupra cetățenilor, beneficiarii finali ai actului de justiție. Aceștia vor fi confruntați cu un sistem de justiție lipsit de profesioniști, cu un deficit de personal și fără resurse suficiente, exact într-un moment în care austeritatea economică și contextul social pot conduce în mod natural la o creștere a infracționalității și a numărului de litigii”, au mai punctat procurorii.

Bolojan are o viziune „opacă”, ce riscă să colapseze sistemul de justiție, susțin magistrații.

„AMASP își exprimă profunda îngrijorare față de lipsa de disponibilitate reală a puterii executive de a asculta și înțelege raționamentele tehnice prezentate de profesioniștii sistemului judiciar, reprezentanți ai puterii judecătorești, precum și față de maniera opacă și unilaterală în care este promovată o schimbare cu impact sistemic major (...)

Instabilitatea legislativă, schimbarea frecventă și contradictorie a reglementărilor, în special în domenii esențiale precum statutul magistraților, nu face decât să genereze insecuritate și dezechilibru. Încrederea în actul de justiție se erodează, iar capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist este grav compromisă”, a avertizat AMASP.

