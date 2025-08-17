Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 18:34
3752 citiri
Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO
Ilie Bolojan, premier al României / FOTO: captură Palatul Victoria (Facebook)

Ilie Bolojan a povestit, în interviul pentru Bloomberg, cum s-a confruntat cu i s-a sugerat și a refuzat să „mermelească” Comisia Europeană. Predictibilitatea și sinceritatea sunt esențiale pentru a recâștiga încrederea și ratingul unei țări, spune Bolojan. El a explicat că a refuzat să dea estimări nerealiste și că e mai bine să spui "clar ce se poate face și de ce, decât să încerci să spui ce vor să audă oficialii europeni".

"Gândiți-vă că dacă ai anunțat, de exemplu, comisia că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta și deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus, au scăpat, a fost o eroare anul acesta. Anul viitor i-a anunțat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, ești privit cu o anumită circumspecție, cu anumite rezerve. Iar pentru a reface încrederea, pentru a-ți ridica ratingul, nu numai de încredere, ci și de țară, înseamnă să oferi predictibilitate", a declarat Bolojan.

Premierul a mai spus că a preferat sinceritatea în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.

"Dacă anumite lucruri știi că nu pot fi făcute, să le spui, nu putem face asta. De ce? Numai atât putem face și uite din ce motive. Am participat uneori la discuții în care: spune-le ce vor să audă, că după aia o mermelim noi. Poftim? Ce-i asta cu mermelitul? Păi, zicem că ei facem ca noi. Măi, oameni buni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face. Deci cred că atitudinea este foarte importantă, respectarea înțelegerilor este un lucru foarte important, consecvența în decizii și, într-adevăr, un dialog care să respecte partenerul și să genereze încredere și predictibilitate pe termen lung", a transmis premierul.

Liderul senatorilor PSD, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. "Este absolut eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații"
Liderul senatorilor PSD, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. "Este absolut eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații"
Declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul ridicat de incapacitate de plată a României au stârnit critici dure din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir,...
Acțiunile companiilor strategice de stat vor fi vândute la bursă. Guvernul Bolojan se pregătește să anunțe care sunt societățile
Acțiunile companiilor strategice de stat vor fi vândute la bursă. Guvernul Bolojan se pregătește să anunțe care sunt societățile
Guvernul pregătește listarea la bursă a unor pachete minoritare din companii de stat strategice, precum Aeroporturi București și furnizori de energie, începând chiar din 2026. Premierul Ilie...
#ilie bolojan, #premier, #discutii, #Comsia Europeana , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Metoda prin care doua femei au incercat sa fure un "munte" de produse dintr-un Lidl din Marea Britanie. Internautii spun ca sunt romance
a1.ro
Chef Orlando Zaharia a implinit 46 de ani! Ce mesaj romantic i-a transmis sotia lui si cum au sarbatorit in familie
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul lui Nicușor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia?”
  2. Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO
  3. Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
  4. „Pelerinaj prezidențial”: Cum a fost primit Nicușor Dan la Mănăstirea Arsenie Boca de stareț
  5. Săgeți dinspre PNL către președintele Nicușor Dan: "Mi-aș fi dorit ca România să fie mai implicată"
  6. Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
  7. Ministrul Educației schimbă placa: "NU doar măsuri de austeritate și de criză". Ce promisiuni face profesorilor nemulțumiți care amenință cu protestele
  8. Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Fostul patron de la Dinamo a făcut închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
  9. Încă un politician care primește bani de chirie, deși deține propriul apartament
  10. Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”