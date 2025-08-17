Reacția premierului Ilie Bolojan când i s-a propus să "mermelească" discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. "Măi, oameni buni, nu merge această chestiune" VIDEO

Ilie Bolojan a povestit, în interviul pentru Bloomberg, cum s-a confruntat cu i s-a sugerat și a refuzat să „mermelească” Comisia Europeană. Predictibilitatea și sinceritatea sunt esențiale pentru a recâștiga încrederea și ratingul unei țări, spune Bolojan. El a explicat că a refuzat să dea estimări nerealiste și că e mai bine să spui "clar ce se poate face și de ce, decât să încerci să spui ce vor să audă oficialii europeni".

"Gândiți-vă că dacă ai anunțat, de exemplu, comisia că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta și deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus, au scăpat, a fost o eroare anul acesta. Anul viitor i-a anunțat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, ești privit cu o anumită circumspecție, cu anumite rezerve. Iar pentru a reface încrederea, pentru a-ți ridica ratingul, nu numai de încredere, ci și de țară, înseamnă să oferi predictibilitate", a declarat Bolojan.

Premierul a mai spus că a preferat sinceritatea în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.

"Dacă anumite lucruri știi că nu pot fi făcute, să le spui, nu putem face asta. De ce? Numai atât putem face și uite din ce motive. Am participat uneori la discuții în care: spune-le ce vor să audă, că după aia o mermelim noi. Poftim? Ce-i asta cu mermelitul? Păi, zicem că ei facem ca noi. Măi, oameni buni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face. Deci cred că atitudinea este foarte importantă, respectarea înțelegerilor este un lucru foarte important, consecvența în decizii și, într-adevăr, un dialog care să respecte partenerul și să genereze încredere și predictibilitate pe termen lung", a transmis premierul.

Ads