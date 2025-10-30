PSD și AUR fac front comun împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul, chemat să dea socoteală în Parlament

Premierul Ilie Bolojan este chemat luni în plenul Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, după ce grupul parlamentar al PSD a depus o solicitare oficială în acest sens. Inițiativa social-democraților vine la doar o zi după ce și AUR a cerut prezența șefului Executivului în Parlament, pentru a da explicații privind pregătirea țării pentru iarna 2025–2026.

Solicitarea PSD a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00.

Pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora ora 14.00, se află o solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare în care îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026.

Solicitarea formaţiunii a fost trimisă de conducerea Camerei Deputaţilor la Palatul Victoria.

