Ce spune Ilie Bolojan despre un scenariu cu PSD-AUR la guvernare: „Au posibilitatea să depună moțiune de cenzură”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, 26 octombrie, despre o posibilă alianță între PSD și AUR, idee care a reaprins dezbaterea politică după o săptămână tensionată în coaliție.

Liderul Executivului a subliniat că scenariile de acest tip țin de deciziile partidelor, dar a avertizat asupra efectelor negative ale acestor speculații asupra încrederii publice. „Ceea ce am spus a fost că, dacă cineva din coaliție s-a răzgândit vizavi de faptul că nu mai vrea să respecte înțelegerile, nu vrea să facă ceea ce trebuie și consideră că guvernul nu mai poate funcționa în felul acesta, are posibilitatea să depună o moțiune de cenzură conform aritmeticii parlamentare. Trebuie să facă o majoritate”, a spus premierul la Digi24.

„Astăzi, sigur, există o astfel de ipoteză, dar asta decide fiecare partid. Cea mai proastă situație și, așa ca percepție publică, nu cred că este foarte convingătoare. Este situația în care ești și la putere, dar încerci să fii și în opoziție. Asta nu ne ajută deloc, deci nu cred că ne ajută și nu cred că asta așteaptă oamenii de la noi”, a completat premierul.

Bolojan declarase anterior că PSD poate să caute o alianță cu AUR dacă nu este mulțumit de măsurile actualului guvern. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins categoric această ipoteză, subliniind că partidul nu a discutat o astfel de variantă și că, pentru a crea o altă alianță, ar trebui să iasă din coaliția existentă, lucru pe care nu și-l dorește. „PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliție, înțelegem să fim parteneri serioși, oameni care își aduc plus valoarea prin politicile publice propuse acestei coaliții și acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total”, a precizat Grindeanu.

George Simion, liderul AUR, a fost întrebat la Parlament dacă ia în calcul o alianță cu PSD. El a afirmat că partidul său nu vrea să facă guvern cu „aceste forțe care au anulat alegerile din România”, dar a lăsat deschisă posibilitatea de a susține un guvern PSD dacă Călin Georgescu ar fi premier, fără ca AUR să facă parte efectiv din formula de guvernare.

