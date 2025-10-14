Primari din PSD și USR au făcut front comun. Atac la adresa lui Bolojan: „Comportament dictatorial! Asta nu e reformă”

Ilie Bolojan a intrat în „malaxorul” liderilor locali din PSD. Printre cei mai revoltați se numără primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

În opinia lui Pucheanu, Bolojan este un premier care nu dialoghează suficient de mult cu partenerii de la guvernare.

„Are comportament dictatorial! Dacă vreți să o spunem pe șleau, da. Dacă nu accepți părerea nimănui și singura părere validă e a dumnealui... Au mai fost oamenii pe planetă care s-au crezut deștepți, de neînlocuit. Soarta le-a arătat invers”, a declarat Pucheanu, pentru B1 TV, marți, 14 octombrie.

Premierul neglijează plățile pe care trebuie să le efectueze guvernul și e mai preocupat de încasări, e de părere Pucheanu.

„Aș putea să-i fac o sugestie. Nu-mi permit să dau edicte, noi lucrăm cu alte instrumente la primărie. Dar îi aduc aminte că PNRR-ul nu e plătit de 6 luni, Anghel Saligny de 6 sau mai bine. (...) Să ne uiți doar la ce ai de încasat fără să te uiți la ce ai de plătit, mi se pare o abordare... Cum să fiu blând... De barosan!”, a mai punctat primarul din Galați.

Între timp, reformele promise de Bolojan întârzie, consideră Pucheanu.

„Asta nu e reformă. Reforma statului înseamnă de la reforma administrativ-teritorială (...)

Ai în alianță nu înseamnă să chemi niște copii de grădiniță, să îi scoți la tablă și să le prezinți ce a decis doamna profesoară”, s-a exprimat edilul local.

Revolta unui primar USR: „Alegerea trebuie să aparțină primăriilor!”

Lucian Viziteu, primarul USR din municipiul Bacău, a făcut front comun cu Pucheanu. De asemenea, Viziteu a transmis că administrațiile locale ar trebui să decidă dacă vor amputa bugetele de salarii, ori vor renunța la angajați.

„Varianta optimă, să fie la alegerea primăriilor și să existe autonomie locală, așa cum ar trebui. Să renunțăm la angajați, ori la cheltuielile salariale”, a declarat Viziteu, pentru sursa citată.

