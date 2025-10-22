Criză în Guvern: Bolojan, pus în șah de magistrați. Doi grei din PSD vin cu soluția

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative privind pensiile de serviciu este, în ansamblu, neconstituțională.

În urma amenințărilor cu demisia făcute anterior de Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a declarat categoric că „nicidecum“ nu este cazul unui astfel de gest. El a mai spus că reforma pensiilor de serviciu e o problemă de justiție socială care va fi rezolvată în 2025 și că toate cele patru partide din coaliție, precum și minoritățile naționale, au opinii convergente pe această temă.

Ziare.com a luat legătura cu Victoria Stoiciu, vicepreședintă și senatoare PSD, precum și cu Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, pentru a ne explica în ce mod se poate rezolva criza de credibilitate a Guvernului.

„Amenințările cu demisia nu au fost oportune și au afectat credibilitatea guvernului, atât în relația cu mediul de afaceri, cât și cu partenerii externi. Avem totuși o majoritate stabilă, capabilă să promoveze reforme dificile, iar acest lucru s-a și întâmplat. Cred că există consens în coaliție — cel puțin în PSD — că reforma pensiilor speciale trebuie realizată cât mai curând. Guvernul trebuie să lucreze la noua formă a actului normativ, să facă modificările cerute de Curtea Constituțională și să respecte procedurile legale. Criticile politice la adresa Curții nu rezolvă problema. Deciziile trebuie respectate, iar remedierea se face pe cale juridică și parlamentară”, a declarat Victor Negrescu.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia, Victor Negrescu a răspuns: „Aceasta este o întrebare la care ar trebui să răspundă premierul”.

Victoria Stoiciu l-a sfătuit pe Ilie Bolojan ca, în loc să demisioneze, să ia mai des contactul cu oamenii de rând.

„Stabilitatea politică e foarte importantă. Nu e un deziderat abstract, ea se reflectă și în economie, în cât de scump ne împrumutăm de pe piețe, în ratingul de țară, deci în bunăstarea tuturor. Mai degrabă cred că domnul Bolojan are nevoie să iasă mai des din birou, să meargă să stea de vorbă, așa, de la om la om, cu lucrători care trăiesc pe salariu minim, cu mame care primesc 1.650 de lei indemnizație de creștere a copilului, pensionari cu pensie minimă și alte categorii sociale”, a transmis senatoarea.

