Ilie Bolojan le răspunde primarilor scandalizați de stoparea finanțării proiectelor prin PNRR: „Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă intrăm în incapacitate de plată”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 14 August 2025, ora 13:23
Ilie Bolojan le răspunde primarilor scandalizați de stoparea finanțării proiectelor prin PNRR: „Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă intrăm în incapacitate de plată”
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Ilie Bolojan le-a transmis joi, 14 august, primarilor de municipii un mesaj prin care le-a explicat de ce e obligat să stopeze finanțarea proiectelor din PNRR. Acesta a explicat că guvernele anterioare au acceptat o supracontractare de 20 de miliarde de euro, iar dacă aceste măsuri nu sunt luate, în toamnă ar urma să intrăm în incapacitate de plată, potrivit surselor G4Media.

”Având în vedere situația dificilă in care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, le-a mai spus Bolojan primarilor.

Premierul spune că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani.

„Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro”, le-a spus Bolojan primarilor.

Ilie Bolojan a explicat și că o parte din contractele inițial cuprinse în PNRR nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare din cauza deficitului bugetar enorm produs de guvernele Ciucă și Ciolacu, dar și din cauza problemelor de la proiecte.

Bolojan le-a mai transmis edililor că acele contracte de finanțare care nu au contracte de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. ”Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm”, a spus Bolojan

Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza, cele care trec de 30% vor continua, a mai transmis premierul.

„Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern. Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție”, a mai spus Bolojan.

Guvernul Bolojan a inițiat joi, 14 august, o ordonanță de urgență prin care să rezolve ”supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne.

Proiectul de OUG propune stoparea proiectelor PNRR care nu pot fi terminate până la 31 august 2026, precum și stoparea oricăror noi proiecte din programul Anghel Saligny.

Primari importanți de municipii, printre care Olguța Vasilescu, Constantin Toma sau Mario de Mezzo s-au arătat scandalizați pe grupurile de lucru la vederea proiectului de Ordonanță de Urgență, pe motiv că nu au fost consultați iar OUG este adoptată pe repede-nainte.

Edili importanți din România, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. Discuții aprinse pe grupurile primarilor: „Iar ne sabotăm singuri!” STENOGRAME
Edili importanți din România, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. Discuții aprinse pe grupurile primarilor: „Iar ne sabotăm singuri!” STENOGRAME
Mai mulți primari de seamă din România s-au arătat scandalizați de măsurile prevăzute în OUG care vizează oprirea unor proiecte prin PNRR și Anghel Saligny. Printre aceștia, Lia Olguța...
PNRR ar urma să fie suspendat. Guvernul pregătește OUG pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic”
PNRR ar urma să fie suspendat. Guvernul pregătește OUG pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanță de urgență care ar urma să aducă schimbări majore pentru PNRR și programe...
#ilie bolojan, #PNRR, #primari, #OUG , #PNRR
