Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”

Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
Ilie Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan, după ce președintele României a declarat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern. Șeful statului a mai spus că magistrații din România au muncit de două, trei ori mai mult decât cei din alte țări europene.

„Cred că fiecare om care are o funcție publică are puncte de vedere. Dânsul a avut un punct de vedere. Acesta trebuie însă transpus în practică într-o modalitate în care se poate. Dacă din Parlament nu a venit modificare pe această componentă nu se poate modifica. Unde au venit amendamente s-a lucrat, pe componenta de magistrați nu am avut”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților nu trece CCR, Bolojan a declarat că, în cazul în care un proiect important care este un jalon, nu trece e greu de presupus că guvernul mai are legitimitate să vină cu alte măsuri.

„Sunt de acord că judecătorii au salarii bune, 4-5.000 euro net e un salariu bun în orice țară europeană. Și cu aplicarea acestui proiect vor avea niște pensii bune raportate la România și nu facem decât să ne integrăm în procedura standard europeană. În ce privește volumul de lucru, e nevoie de organizare, de legi clare și bune care să nu genereze interpretări, de sentințe identice pe spețe identice”, a mai declarat premierul.

Ce a declarat șeful statului

Nicușor Dan a declarat, duminică la Chișinău, că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologii lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania”, a declarat președintele.

Acesta a susținut că magistrații din România „au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene”.

„Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi cerem să lucreze dublu”, a afirmat Nicușor Dan.

