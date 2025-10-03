Ilie Bolojan, despre reforma administrației amânată: „Reducem cheltuielile și desființăm posturile inutile”

Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă în care a prezentat realizările și prioritățile guvernului după primele 100 de zile de mandat. Printre principalele teme abordate s-au numărat reforma administrației, reducerea cheltuielilor publice, digitalizarea ANAF și combaterea evaziunii fiscale.

Reforma administrației, urgență

Ilie Bolojan a punctat că reforma administrației publice centrale și locale e o necesitate și o urgență. „Nu mai putem suporta costurile pe care azi le achităm. Factorul de dezvoltare în România, să avem o administrație mai eficientă și să avem o administrație care preia de la guvern anumite competențe, deci să facem descentralizare, debirocratizare și simplificare. Dar reducerea cheltuielilor de funcționare este un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă. Suntem, deci, după 100 de zile și se cuvine să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în această perioadă, să le mulțumesc, în primul rând, cetățenilor țării noastre, de asemenea, colegilor miniștri, secretari de stat, echipelor guvernamentale și tuturor partenerilor noștri pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 100 de zile”, a spus Ilie Bolojan.

Ce va face în următoarele 100 de zile

Premierul a precizat că guvernul va continua să se concentreze pe colectarea impozitelor și combaterea evaziunii fiscale.

„Ce cred că trebuie să facem în perioada următoare, în următoarele 100 de zile? Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita și pe care trebuie să le urmărim. E vorba să ne încasăm veniturile și, de asemenea, să limităm și să reducem cheltuielile de funcționare. Doar în felul acesta vom avea niște bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile pentru a crea condiții de dezvoltare.

De ce trebuie să ne încasăm în continuare taxele și impozitele și să facem eforturi pentru asta? Pentru că degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului și a VMI, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că prețurile de transfer sunt la un nivel care permit plata unor impozite serioase în România și nu depășesc o limită de normalitate de către toate companiile și de asemenea să combatem munca la negru. Aceste elemente care țin de combaterea evaziunii fiscale și de încasarea veniturilor sunt foarte importante pe componenta de disciplină fiscală”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Reducerea posturilor din administrație

Prim-ministrul a punctat că reformele administrative și disciplina fiscală sunt condiții esențiale pentru o economie sănătoasă și pentru investiții durabile.

„E nevoie ca în continuare, pentru că aici lucrurile nu sunt atât de simple, să ținem sub control cheltuielile publice și să le reducem. De aceea reforma administrației publice, locale și centrale este o necesitate și o urgență, pentru că în afară de a fi mai în serviciul cetățenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună, deci o reducere de cheltuieli. Un calcul corect al posturilor, care acolo unde există un surplus să rezulte reducerea acestor posturi, este o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare.

De asemenea, pentru a avea administrații responsabile, este nevoie ca sumele care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporționale cu gradul de încasare al impozitelor locale, în așa fel încât să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic. Comasarea și fuzionarea de autorități și de agenții. Comasarea de servicii deconcentrate.

Gândiți-vă câte servicii în fiecare județ are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică, ar însemna economii importante, ar însemna mult mai puține posturi de conducere și cu siguranță mai puține drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii. Interdicția cumulului pensiei cu salariu este un element important pe care cred că trebuie să-l punem în practică și suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare. Dar pe lângă aceste două constante trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă dezvoltare, care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a mai spus premierul.

