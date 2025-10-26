Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că reforma administrației publice, atât locale, cât și centrale, va fi adoptată până în luna noiembrie, subliniind că aceasta este o măsură inevitabilă pentru stabilitatea bugetară a României.

Întrebat, la Digi24, ce se va întâmpla dacă reforma nu va fi aprobată până la termenul anunțat, premierul a spus ferm că planul Guvernului nu se schimbă: „Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluție”.

Moderatoarea l-a întrebat dacă, în absența reformei și a reducerilor de cheltuieli, bugetul pe 2026 ar putea fi construit pe o majorare a TVA-ului sau pe creșteri de impozite. Premierul a respins scenariul, reiterând că soluția este reducerea cheltuielilor structurale și eficientizarea aparatului administrativ.

„Toți colegii sunt conștienți de această situație. Nu trebuie să accepte o variantă propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desființăm posturi vacante sau luăm măsuri ocolite, n-am făcut nimic”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că măsurile trebuie să producă rezultate concrete, indiferent de culoarea politică a celor care le susțin: „Nu contează ce propune un partid sau altul. Important e ca măsurile să aibă efecte reale. Dacă nu facem asta, lucrurile nu vor arăta bine. Cât timp sunt în această funcție, fac ceea ce trebuie pentru România, chiar dacă uneori nu sună bine”.

Ads

Ilie Bolojan a mai precizat că și reforma pensiilor magistraților are termen limită luna noiembrie, fiind o componentă complementară reformei administrației.

„Ele sunt niște măsuri care se autosusțin. Dacă nu corectezi nedreptăți, nu ai legitimitatea să iei alte măsuri. Trebuie făcute gradual, dar împreună, pentru că nu funcționează una fără alta”, a mai spus premierul.

Ads