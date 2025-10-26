Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 22:32
503 citiri
Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
Ilie Bolojan, premierul României FOTO / gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că reforma administrației publice, atât locale, cât și centrale, va fi adoptată până în luna noiembrie, subliniind că aceasta este o măsură inevitabilă pentru stabilitatea bugetară a României.

Întrebat, la Digi24, ce se va întâmpla dacă reforma nu va fi aprobată până la termenul anunțat, premierul a spus ferm că planul Guvernului nu se schimbă: „Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluție”.

Moderatoarea l-a întrebat dacă, în absența reformei și a reducerilor de cheltuieli, bugetul pe 2026 ar putea fi construit pe o majorare a TVA-ului sau pe creșteri de impozite. Premierul a respins scenariul, reiterând că soluția este reducerea cheltuielilor structurale și eficientizarea aparatului administrativ.

„Toți colegii sunt conștienți de această situație. Nu trebuie să accepte o variantă propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desființăm posturi vacante sau luăm măsuri ocolite, n-am făcut nimic”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că măsurile trebuie să producă rezultate concrete, indiferent de culoarea politică a celor care le susțin: „Nu contează ce propune un partid sau altul. Important e ca măsurile să aibă efecte reale. Dacă nu facem asta, lucrurile nu vor arăta bine. Cât timp sunt în această funcție, fac ceea ce trebuie pentru România, chiar dacă uneori nu sună bine”.

Ilie Bolojan a mai precizat că și reforma pensiilor magistraților are termen limită luna noiembrie, fiind o componentă complementară reformei administrației.

„Ele sunt niște măsuri care se autosusțin. Dacă nu corectezi nedreptăți, nu ai legitimitatea să iei alte măsuri. Trebuie făcute gradual, dar împreună, pentru că nu funcționează una fără alta”, a mai spus premierul.

Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a picat cu „5-4” la CCR, după ce Curtea a stabilit că inițiativa nu îndeplinește un criteriu esențial: existența avizului Consiliului...
Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”
Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. Judecătorii au declarat legea...
#ilie bolojan, #reforma administratiei centrale, #CCR, #pensii speciale , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile care au provocat un scandal urias dupa Real Madrid - Barcelona: "Niciodata in viata asta" / "Jaf pe fata!" FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
  2. Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO
  3. Tensiuni între Palate? Cum se înțelege Ilie Bolojan cu Nicușor Dan: „Dincolo de nuanțe, obiectivul comun este același” VIDEO
  4. Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”
  5. Ce spune Ilie Bolojan despre un scenariu cu PSD-AUR la guvernare: „Au posibilitatea să depună moțiune de cenzură”
  6. Candidează sau nu Băluță la Primăria Capitalei? Valul anti-PSD nu-l sperie. Când va anunța decizia
  7. PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE
  8. Bolojan și Grindeanu, alături, dar separați: Gesturi reci la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei
  9. Ce au discutat Maia Sandu și Nicușor Dan după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, despre viitorul României și al Republicii Moldova
  10. Andrei Caramitru, atac direct la Anca Alexandrescu: „Dacă va candida, o să mă delectez să spun tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri”