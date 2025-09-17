Bolojan spune că nu a avut funcție mai grea decât cea de premier. "Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje" VIDEO

Premierul Ilie Bolojan insistă că reformele necesare nu mai pot fi amânate, inclusiv cea a administrației publice locale. El a recunoscut într-un interviu de marți, 16 septembrie, că funcția de prim-ministru este cea mai dificilă din cariera sa și a explicat că reformele nu pot fi făcute pe baza popularității măsurilor propuse.

Prim-ministrul a clarificat că va susține în continuare reducerea de personal cu 10% din administrația publică locală.

„Nu cu ceea ce vrea Bolojan sau o persoană, ci cu ceea ce este absolut necesar, făcând o analiză corectă și cinstită. Deci nu mai putem suporta aceste cheltuieli și pot să dau zeci de exemple de situații aberante, e clar că ceva trebuie să facem, pentru că eu am învățat un lucru în toți anii aceștia, atunci când ești în situații dificile, de genul ăsta cu deficite, orice amânare pe care o faci te duce la un cost mult mai mare”, a declarat premierul Ilie Bolojan la Antena3.

El consideră că reformele nu pot fi realizate în funcție de popularitatea măsurilor.

„Am mai înțeles că nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine, pentru că nu rezolvi nici reformele, nu rezolvi nici imaginea. Iar în ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul”, a explicat premierul Bolojan.

Prim-ministrul consideră însă că pentru ca implementarea reformelor este necesară o solidaritate în cadrul coaliției de guvernare.

„Analizați ceea ce se întâmplă și în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă, care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și de anumită soliditate”, a declarat Ilie Bolojan pentru aceeași sursă.

