Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre restructurările din sistemul bugetar. „Sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, 10 august, despre noile măsuri fiscale și bugetare pe care urmează să le ia Guvernul în următoarele două pachete legislative.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele corecţii în administraţia publică şi în sănătate. Bolojan a precizat că din punctul său de vedere aparatul bugetar este supradimensionat şi s-ar putea să urmeze reduceri de personal.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică seară, la Antena 3, dacă vor fi concedieri de personal odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri şi a afirmat că ”e foarte posibil să avem reduceri de personal” acolo unde aparatul bugetar este supradimensionat.

„În multe instituții avem personal supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală, unde numărul de angajați depășește nevoile reale. Reduceri de personal sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus, iar acest proces poate fi unul amplu”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului spune că primarii și șefii de instituții ar trebui să organizeze concursuri corecte.

Întrebat, de asemenea, dacă odată cu reducerea aparatului bugater vor rămâne cei cu pile, Bolojan a precizat că acest lucru nu se va întâmpla pentru că cel care conduce instituţia va fi tras la răspundere.

Ads

”Dacă cei care organizează concursuri nu o fac în mod responsabil sau au capacitate de manevră, se pot întâmpla astfel de lucruri. Din experienţa mea personală, şi am explicat asta atunci când numărul de angajaţi într-o instituţie este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard, când se fac reducere de personal, şansa să se facă în mod corect este foarte mare dacă acest număr este calculat corect. De ce? Pentru că chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul şi personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunăm, un concurs care este incorect, dacă nu au cui să redistribuie sacinile, vor avea grijă să-i ţină pe angajaţii buni, pentru că altfel, ţinând un angajat care nu-şi face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el şi atunci şeful va trebue să lucrezi pentru el, pentru că nu are cum să mai repartizeze munca”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că, atunci când se vor face reduceri de personal, vor rămâne în instituţii oamenii muncitori.

Ads

”Din punctul meu de vedere, un lucru important este că atunci când dimensionezi numărul de angajaţi într-o instituţie publică, că este centrală, că este locală, să-l calculezi corect şi oamenii raţionali ştiu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ţii pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu-ţi poţi face treaba şi vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituţia ta nu livrează serviciile către cetăţeni aşa cum se cuvine. În plan local, e cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetăţeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau preşedintele de Consiliul Judeţean. La nivel central, răspunderea este disipată şi acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există unul responsabil pe care să-l sesizeze exact cetăţianul”, a spus Ilie Bolojan.

Ads