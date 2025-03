Ilie Bolojan participă la un nou eveniment internațional cu privire la Ucraina. Reuniunea va avea loc la Paris

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, a informat duminică, 23 martie, Administrația Prezidențială.

Bolojan a participat în urmă cu două săptămâni și la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul britanic, Keir Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile și corecte.

''Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esențială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile și corecte. O încetare necondiționată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta'', scria Ilie Bolojan, pe platforma X, după reuniune.

