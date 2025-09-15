România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO

Oficialii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în frunte cu secretarul general Mathias Cormann, au vizitat București pentru a evalua progresul României în procesul de aderare, subliniind beneficiile semnificative ale aderării: guvernanță mai bună, reforme publice eficiente și creșterea încrederii investitorilor.

În cei trei ani de la demararea procesului, România a înregistrat schimbări pozitive în economie și în implementarea standardelor de responsabilitate corporativă, iar recomandările comitetelor OCDE au sprijinit consolidarea reformelor și îmbunătățirea nivelului de trai.

Ilie Bolojan a declarat că România a făcut progrese semnificative în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat oficial guvernamental, mulțumindu-i secretarului general Mathias Cormann pentru sprijinul acordat.

Până în prezent, România a finalizat aproape 23 din cele 25 de evaluări necesare și continuă implementarea recomandărilor organizației.

"Chiar dacă anul 2025 a fost marcat de alegeri și schimbări instituționale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor consolidate. Mă bucur că, la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces. Statutul de membru OCDE ne va permite să preluăm cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaborăm cu statele membre și partenere ale organizației pentru a găsi soluții concrete la problemele comune, să ne dezvoltăm mai eficient și să oferim stabilitate pentru cetățeni și mediul de afaceri", a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că aderarea la OCDE este extrem de importantă.

"Pentru mine personal, în calitate de prim-ministru, aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră. Un aspect care ține de reputația internațională a României, de creșterea încrederii piețelor în România. Un al doilea aspect care ține de punerea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare. Și, în ultimul rând, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte", a transmis premierul.

OCDE este o organizație internațională formată din peste 40 de state membre, care urmărește să promoveze creșterea economică durabilă, stabilitatea financiară, ocuparea forței de muncă, politici publice eficiente și transparente, schimbul de bune practici între țări și cooperarea internațională pentru rezolvarea problemelor globale precum educația, mediul, comerțul și inovația.

Aderarea în 2026

"Este minunat să revin la București și să am această ocazie să vă întâlnesc. Această vizită este o ocazie minunată să mă întâlnesc cu o reprezentanții noului Guvern al României. Pentru mine, cât și pentru echipa mea, este ocazia să vedem unde se află România, care sunt progresele sale excelente pe calea aderării la OCDE, înainte de a intra pe această ultimă etapă a evaluării tehnice a procesului de aderare a românii la OCDE.

Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește guvernarea, practic, sporirea încrederii și sprijinirea agendelor de reformă publică și acestea se bazează pe dovezi care ajută la sporirea investițiilor și cu timpul la sporirea veniturilor. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești.

Recomandările făcute de comitetele OCD au ajutat România să își îmbunătățească responsabilitatea corporativă, s-au făcut îmbunătățiri semnificative. România avansează către respectarea standardelor internaționale privind combaterea mitei, precum și respectarea standardelor în ceea ce privește mediul. În prezent România intră în etapele finale ale aderării la OCD. 15 din cele 25 de comitete OCD au adoptat deja concluzii pozitive în dezvoltarea regională și așa mai departe. Comitetele vor continua evaluarea în lunile următoare cu analiza economică despre România care va fi lansată în martie de 2026, aici, în București, când voi reveni pentru publicarea acestui studiu ca pas final în procesul de aderare.

S-au făcut progrese foarte bune, pe calea eforturilor pe care le-au făcut ministerele și instituțiile și suntem foarte încântați să vedem că, în cadrul acortului coaliției din iunie, această aderare se bucură de sprijin de la nivelul întregului sectorul politic. Acest sprijin puternic va fi esențial în continuare pentru finalizarea cu succes și la timp al procesului de aderare și chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, guvernul României și-a stabilit obiectivul ambițios, dar cred acum realizabil, al finalizării acestui proces în anul 2026", a declarat Mathias Cormann.

