România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:43
257 citiri
România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO
Secretarul general Mathias Cormann a venit la Bucuresti pentru a prezenta progresul României FOTO captura video Administrația Prezidențială

Oficialii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în frunte cu secretarul general Mathias Cormann, au vizitat București pentru a evalua progresul României în procesul de aderare, subliniind beneficiile semnificative ale aderării: guvernanță mai bună, reforme publice eficiente și creșterea încrederii investitorilor.

În cei trei ani de la demararea procesului, România a înregistrat schimbări pozitive în economie și în implementarea standardelor de responsabilitate corporativă, iar recomandările comitetelor OCDE au sprijinit consolidarea reformelor și îmbunătățirea nivelului de trai.

Ilie Bolojan a declarat că România a făcut progrese semnificative în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat oficial guvernamental, mulțumindu-i secretarului general Mathias Cormann pentru sprijinul acordat.

Până în prezent, România a finalizat aproape 23 din cele 25 de evaluări necesare și continuă implementarea recomandărilor organizației.

"Chiar dacă anul 2025 a fost marcat de alegeri și schimbări instituționale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor consolidate. Mă bucur că, la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces. Statutul de membru OCDE ne va permite să preluăm cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaborăm cu statele membre și partenere ale organizației pentru a găsi soluții concrete la problemele comune, să ne dezvoltăm mai eficient și să oferim stabilitate pentru cetățeni și mediul de afaceri", a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că aderarea la OCDE este extrem de importantă.

"Pentru mine personal, în calitate de prim-ministru, aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră. Un aspect care ține de reputația internațională a României, de creșterea încrederii piețelor în România. Un al doilea aspect care ține de punerea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare. Și, în ultimul rând, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte", a transmis premierul.

OCDE este o organizație internațională formată din peste 40 de state membre, care urmărește să promoveze creșterea economică durabilă, stabilitatea financiară, ocuparea forței de muncă, politici publice eficiente și transparente, schimbul de bune practici între țări și cooperarea internațională pentru rezolvarea problemelor globale precum educația, mediul, comerțul și inovația.

Aderarea în 2026

"Este minunat să revin la București și să am această ocazie să vă întâlnesc. Această vizită este o ocazie minunată să mă întâlnesc cu o reprezentanții noului Guvern al României. Pentru mine, cât și pentru echipa mea, este ocazia să vedem unde se află România, care sunt progresele sale excelente pe calea aderării la OCDE, înainte de a intra pe această ultimă etapă a evaluării tehnice a procesului de aderare a românii la OCDE.

Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește guvernarea, practic, sporirea încrederii și sprijinirea agendelor de reformă publică și acestea se bazează pe dovezi care ajută la sporirea investițiilor și cu timpul la sporirea veniturilor. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești.

Recomandările făcute de comitetele OCD au ajutat România să își îmbunătățească responsabilitatea corporativă, s-au făcut îmbunătățiri semnificative. România avansează către respectarea standardelor internaționale privind combaterea mitei, precum și respectarea standardelor în ceea ce privește mediul. În prezent România intră în etapele finale ale aderării la OCD. 15 din cele 25 de comitete OCD au adoptat deja concluzii pozitive în dezvoltarea regională și așa mai departe. Comitetele vor continua evaluarea în lunile următoare cu analiza economică despre România care va fi lansată în martie de 2026, aici, în București, când voi reveni pentru publicarea acestui studiu ca pas final în procesul de aderare.

S-au făcut progrese foarte bune, pe calea eforturilor pe care le-au făcut ministerele și instituțiile și suntem foarte încântați să vedem că, în cadrul acortului coaliției din iunie, această aderare se bucură de sprijin de la nivelul întregului sectorul politic. Acest sprijin puternic va fi esențial în continuare pentru finalizarea cu succes și la timp al procesului de aderare și chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, guvernul României și-a stabilit obiectivul ambițios, dar cred acum realizabil, al finalizării acestui proces în anul 2026", a declarat Mathias Cormann.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă
Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă
Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la...
Va demisiona Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă pică la CCR? Răspunsul vicepremierului de la USR
Va demisiona Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă pică la CCR? Răspunsul vicepremierului de la USR
Vicepremierul Ionuț Moșteanu (USR) susține că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze în situația în care Curtea Constituțională (CCR) respinge Pachetul 2 de reformă....
#ilie bolojan, #OCDE, #aderare, #vizita , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
Digi24.ro
Accident mortal in Bulgaria in care au fost implicate trei masini cu numere de Romania
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO
  2. Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit
  3. Cum neagă Vladimir Putin criza majoră în care se află Rusia. Economiștii care îl contrazic riscă să ajungă după gratii
  4. Un bărbat a murit în timp ce căuta ciuperci. El a alunecat și a căzut într-un râu
  5. Creștere record a infectărilor cu virusul West Nile în România. Autoritățile avertizează populația și recomandă măsuri de prevenție
  6. "Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume
  7. Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanțul făcut public de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei
  8. Uciderea ca formă de dezbatere
  9. Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu
  10. Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale