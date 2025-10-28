România are un termen scurt să cheltuie 10 miliarde de euro din PNRR. Premierul Bolojan spune că fondurile vor fi redirecționate astfel încât să nu fie pierdute

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România are la dispoziție aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până în august 2026, după finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană privind revizuirea planului.

Fondurile vor fi direcționate către investiții în infrastructură, construcția de spitale și reabilitarea școlilor, Guvernul urmând să se concentreze pe respectarea jaloanelor și finalizarea proiectelor pentru a asigura accesarea completă a banilor europeni.

„Am abordat și subiectul PNRR și i-am mulțumit domnului comisar pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea acestuia. Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante pe care România le are în momentul de față în domeniul infrastructurii, construcției de spitale, reabilitări de școli și așa mai departe”, a declarat Bolojan, arată Mediafax.ro.

Premierul a subliniat interesul major al României de a accesa eficient fondurile europene destinate redresării economice.

„Am subliniat interesul sporit al României de a accesa în mod eficient fundurile destinate redresării. Avem la dispoziție până în luna august anului viitor de cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro care vor constitui baza investițiilor României în cursul anului viitor”.

Șeful Executivului a precizat că Guvernul se va concentra pe finalizarea lucrărilor și respectarea jaloanelor pentru a asigura accesarea fondurilor europene.

„Pentru asta ne vom focaliza pe lucrări, pe respectarea jaloanelor în așa fel încât să putem să accesăm fundurile europene și mulțumesc încă o dată Comisia Europeană și domnului comisar, de asemenea echipei care îl însoțește pentru tot sprijinul pe care ne l-a acordat până acum”, a conchis premierul.

